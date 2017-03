World of Warcraft, cambia il sistema di scaling dell'esperienza dei mob

Con l'introduzione della patch 7.2 per World of Warcraft l'esperienza dei mostri nemici non viene più calcolata sulla base del livello di esperienza del personaggio ma sulla base del livello degli oggetti presenti nel suo inventario. Un cambiamento che Blizzard non ha comunicato in maniera chiara, e che per questo ha spiazzato una parte dei giocatori appassionati di WoW oltre che generare una serie di comportamenti imprevisti.

"Secondo noi un personaggio appena giunto al livello 110 di esperienza dovrebbe sconfiggere un nemico non-elite e non-boss in un lasso di tempo che va dai 12 ai 15 secondi". Intorno a questo principio Blizzard ha cambiato il sistema di scaling dell'esperienza dei mob, secondo quanto si apprende in questo post sul forum ufficiale.

"Se si ottiene un consistente potenziamento dell'equipaggiamento che rende il personaggio più forte del 5%, allora il mondo diventa più resistente dell'1 o del 2%", si legge ancora. A quanto pare, però, anche gli oggetti non equipaggiati rientrano in questa equazione, comportamento non previsto da Blizzard e non gradito dalla community.

"C'è anche la questione del perché non abbiamo incluso questo cambiamento nel change log della patch", prosegue il post. "Non volevamo essere ingannevoli, anche perché è impossibile nascondere un tale cambiamento a milioni di giocatori. Il sistema sarebbe dovuto essere totalmente trasparente, perché il sistema di level scaling dovrebbe essere il meno notabile possibile. Volevamo che i nuovi giocatori percepissero il cambiamento in maniera organica. Il vostro feedback e le vostre impressioni sono molto utili perché cercate di rintracciare attivamente le differenze, per cui siamo molto felici di continuare la discussione su questo aspetto".

Il dibattito sull'opportunità di avere un sistema di level scaling dell'esperienza del mondo di gioco all'interno di un rpg è sempre aperto: senza l'esperienza può diventare molto frustrante perché può capitare di ritrovarsi in aree non affrontabili a casa del dislivello di esperienza. Blizzard sta modificando sensibilmente il bilanciamento da questo punto di vista con le più recenti patch di World of Warcraft.