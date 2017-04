Videogiochi in streaming: più spettatori rispetto a Netflix, ESPN e HBO messi insieme

Secondo il nuovo report di SuperData (vedi qui) il pubblico dei contenuti legati ai videogiochi è oggi di 665 milioni di individui sparsi in tutto il mondo. Si parla di un pubblico che si fa sempre più grande, e che crescerà di un ulteriore 21% da oggi al 2021.

Abbiamo analizzato il fenomeno nel dettaglio in questo speciale

SuperData sostiene che si tratta di cifre superiori a quelle fatte segnare da, dal canale di sporte da, produttore de Il Trono di Spade, sommando i tre pubblici insieme. Ad esempio, Netflix conta circa 100 milioni di abbonati, mentre il solo, lo youtuber più seguito al mondo, ha ormai un pubblico superiore ai 54 milioni di iscritti.

Sul dato influisce molto il fatto che alcuni di questi servizi non sono ancora disponibili in Cina: è, ad esempio, il caso di Netflix. Allo stesso tempo, però, YouTube e Twitch devono senz'altro molto del loro traffico ai videogiochi.

Il report, inoltre, evidenzia come il 54% del pubblico dei contenuti legati ai videogiochi sia di sesso maschile, mentre il pubblico femminile si attesta sul 46%. Secondo il report, poi, il pubblico degli spettatori interessati ai videogiochi è di tipo alto spendente, ovvero mediamente spende circa 70 dollari al mese per l'acquisto di contenuti digitali e/o in-game. È un pubblico che spende circa il 56% in più rispetto al pubblico generalista.

Solo il 16% di questo pubblico usa Twitch come piattaforma di fruizione principale, ma allo stesso tempo il pubblico di Twitch è quello che spende di più, andando a incidere per il 37% rispetto alla totalità degli introiti veicolati dall'intero settore. Secondo SuperData, questo dipende soprattutto dal meccanismo di abbonamenti vigente su Twitch, oltre che dall'alto volume di donazioni realizzate dagli appassionati nei confronti dei beniamini che seguono sulla piattaforma. League of Legends, inoltre, è il gioco più seguito su Twitch, mentre al secondo posto troviamo Counter-Strike Global Offensive. Si tratta di un settore che può raggiungere un fatturato complessivo di 4,6 miliardi di dollari nel 2017.

