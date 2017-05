Trackmania 2 Lagoon su PC dal 23 maggio

Ubisoft annuncia che Trackmania 2 Lagoon sarà disponibile dal 23 maggio per Windows PC su Uplay, Steam e Maniaplanet. Lagoon porterà i giocatori del mitico titolo di guida con la possibilità di personalizzare i percorsi tra le palme e le acque cristalline dell’isola tropicale di Lagoon.

Il gioco includerà una nuova campagna per giocatore singolo, una nuova modalità di squadra, Chase, e la solita profonda componente multiplayer. Ma non rappresenta l'unica novità per il mondo di Trackmania 2: è infatti disponibile anche un importante aggiornamento per Maniaplanet, che include alcuni importanti miglioramenti tecnici e un’ottimizzazione del motore grafico.

Ora Maniaplanet include tre nuove funzionalità per i creatori di contenuti e per tutti i giocatori: un editor di modelli per creare oggetti 3D direttamente nel gioco, l'editor per creare campagne per giocatore singolo e l'accesso gratuito a un portale multiplayer sempre disponibile per trovare attività e contenuti creati dagli utenti.