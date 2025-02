Ex produttore di BioWare chiede ai giocatori di essere meno aggressivi verso gli sviluppatori

Mark Darrah, ex produttore di BioWare, ha chiesto ai videogiocatori di essere più pacati nel criticare i titoli che deludono e, soprattutto, di non prendersela direttamente con i singoli sviluppatori, ma esprimere la loro rabbia verso le software house o i publisher.

Mark Darrah, ex produttore di BioWare che ha lasciato lo studio 4 anni fa, ha condiviso un video in cui invita i giocatori ad essere più moderati nell'esprimere il proprio dissenso. Come spiega nel filmato, l'attacco diretto a persone specifiche o la violenza verbale non fanno altro che peggiorare la situazione.

Può sembrare una richiesta scontata, ma in realtà arriva in un periodo storico per l'industria dei videogiochi molto particolare. Come abbiamo avuto modo di apprendere nei mesi e negli anni scorsi, l'intera industria dei videogiochi sta attraversando una profonda crisi caratterizzata da rilasci fallimentari, licenziamenti e chiusure di interi studi, talvolta anche storici.

Lo ha ben compreso Darrah che, seppur in veste di consulente esterno, continua a collaborare con BioWare ed è nell'industria da molto. Tuttavia, l'ex produttore ha anche notato un inasprimento dei videogiocatori verso gli sviluppatori nel caso in cui il gioco non soddisfi le aspettative o semplicemente non piaccia.

L'ex di BioWare premette che i giocatori, i quali versano cifre consistenti per l'acquisto di un videogioco, hanno tutto il diritto di criticare e mostrare il loro dissenso verso un'opera insoddisfacente. Tuttavia, dovrebbero farlo in maniera costruttiva e, soprattutto, nei confronti di chi è davvero responsabile della loro delusione.

"Se siete arrabbiati per un gioco Ubisoft, prendetevela con Ubisoft" ha spiegato. "Esprimete la vostra rabbia nei confronti di Ubisoft o dello studio che ha realizzato il gioco. Non c'è alcuna necessità di causare danni a singole persone per un videogioco".

"Quando si festeggia la chiusura di uno studio perché il gioco che non ci è piaciuto è andato male, si supera il limite della crudeltà e, fondamentalmente, bisognerebbe avere più rispetto per gli altri esseri umani" ha aggiunto Darrah.

D'altronde non è una novità che alcune scelte fatte dagli sviluppatori, come l'inserimento di determinate meccaniche, siano dettate da dinamiche commerciali o finanziarie spesso ignote ai videogiocatori. Insomma, se proprio dovete manifestare la vostra rabbia, non fatelo nei confronti di singoli dipendenti che, spesso e volentieri, non hanno alternative se non seguire le direttive calate dall'alto.