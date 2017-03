Deck 13 ha annunciato che l’action RPG The Surge uscirà il 16 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo un nuovo trailer in computer grafica mostra l’intenso sistema di combattimento che coinvolgerà uomini e macchine. Il protagonista è Warren, alle prese con avversari robotici nei meandri della struttura CREO.

La corporazione è impegnata a contrastare i devastanti effetti dei cambiamenti climatici, quando improvvisamente la struttura viene colpita da eventi catastrofici e misteriosi. Dopo aver perso i sensi a causa del disastro, Warren si risveglia in un mondo completamente diverso e pericoloso. Un luogo dove tutti, sia robot che umani “aumentati”, lo vogliono morto.

In The Surge si verrà coinvolti in una disperata lotta per la sopravvivenza, fronteggiando nemici imprevedibili in combattimenti corpo a corpo serrati. La particolarità del titolo risiede nella capacità del protagonista di acquisire l’equipaggiamento dei nemici sconfitti e di utilizzarlo a proprio vantaggio. Si potranno sfruttare meccaniche innovative, anche grazie ad un sistema di progressione del personaggio che promette di essere unico nel suo genere.

L’esoscheletro di Warren fungerà come base per potenziare l’attrezzatura. Ovviamente le parti migliori saranno spesso le più difficili da estrarre, essendo provenienti dai nemici più massicci e pericolosi. Trattandosi di un gioco che strizza l’occhio al genere Soulslike, non mancheranno imponenti boss che metteranno a dura prova l’arguzia e i riflessi del giocatore.

Qui potete trovare un video gameplay proveniente dalla versione pre-alpha.