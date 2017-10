The Evil Within 2: arrivano i requisiti hardware

Giornata di requisiti hardware quella di oggi: dopo Assassin's Creed Origins è la volta di The Evil Within 2, seguito dell'horror stealth di successo di Tango Gameworks. I requisiti sono stati pubblicati su Steam mentre il rilascio di The Evil Within 2 rimane previsto per venerdì 13 ottobre.

Minimi:

OS: Windows 7/8.1/10 (versioni 64-bit)

CPU: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 o superiore

8 GB RAM, 40GB di spazio libero su HDD

GPU: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB o superiore

Raccomandati:

OS: Windows 7/8.1/10 (versioni 64-bit)

CPU: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X o superiore

16 GB RAM, 40GB di spazio libero su HDD

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB o superiore

Il protagonista di The Evil Within, il Detective Sebastian Castellanos, vive un nuovo incubo, nella speranza di salvare la figlia da un mondo di tenebre e minacce infernali. Come al solito bisogna prenderà confidenza con armi non convenzionali e trappole, e cercare di farsi largo fra le ombre. Altri dettagli si trovano qui.

Bethesda ha pubblicato un nuovo articolo su The Evil Within 2 intitolato "tutto quello che c'è da sapere": lo trovate qui.