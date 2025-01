Le migliori opzioni per giocare in VR: oggi Meta Quest 3 e 3S hanno ottimi prezzi su Amazon! Guarda le offerte

Oggi è il giorno ideale per acquistare una piattaforma gaming dalle prestazioni importanti. PlayStation 5 Slim, così come la nuova PS5 PRO, hanno prezzi vantaggiosi, così come vari esponenti del brand Meta Quest

Oggi si possono fare dei grandi affari con le piattaforme da gioco a basso prezzo rispetto alle configurazioni hardware che portano in dote. Se volete tanta potenza di calcolo senza spendere molto queste offerte sono proprio irrinunciabili. Guardatele bene!

Meta Quest 3 ora al prezzo di 549€ che lo ha reso richiestissimo su Amazon. Parliamo del Visore VR per eccellenza. Tra le sue principali caratteristiche tecniche troviamo un design più sottile e leggero rispetto al modello precedente, grazie al nuovo display pancake. Monta un processore Snapdragon XR2 Gen 2, che garantisce prestazioni significativamente migliorate. Dispone di display con risoluzione più alta (2064 x 2208 pixel per occhio), per immagini più nitide e dettagliate, e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per un'esperienza di gioco fluida.

E in più c'è il nuovissimo Meta Quest 3S, che si configura come una soluzione più economica rispetto al Meta Quest 3 di base, anche se con specifiche solo leggermente inferiori. La versione di Meta Quest 3S disponibile su Amazon, inoltre, include una copia di Batman: Arkham Shadow in omaggio e una prova di 3 mesi di Meta Quest+, il quale offre un catalogo di giochi a rotazione di cui fruire all'istante insieme a due titoli selezionati al mese. Il visore è disponibile in due configurazioni, con 128 GB e con 256 GB - oggi quella con lo sconto maggiore - di spazio per l'archiviazione.

Torna il processore del visore precedente, Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, mentre la principale differenza riguarda la risoluzione del display, che scende da 2064 x 2208 pixel per occhio a 1832 x 1920 pixel per occhio del modello 3S. Per quanto riguarda la memoria di sistema, invece, rimane la stessa quantità del modello precedente, ovvero 8 GB.