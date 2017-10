Assassin's Creed Origins: requisiti hardware e benchmark integrato

Assassin's Creed Origins avrà uno strumento di benchmarking integrato che aiuterà i giocatori PC a configurare la grafica del gioco in modo che possa essere gestita nel modo migliore dall'hardware a loro disposizione. Di seguito i requisiti hardware del nuovo capitolo di Assassin's Creed in arrivo il 27 ottobre, così come riportati su UbiBlog.

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400 @ 2.5 GHz o AMD FX-6350 @ 3.9 GHz o equivalente

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD R9 270 (2048 MB VRAM con Shader Model 5.0 o superiore)

RAM di sistema: 6GB

Risoluzione: 720p

Video Preset: Più basso

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit)

Processore: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz o AMD FX-8350 @ 4.0 GHz

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD R9 280X (3GB VRAM con Shader Model 5.0 o superiore)

RAM di sistema: 8GB

Risoluzione: 1080p

Video Preset: Alto

"La piattaforma PC nel suo complesso è molto importante per noi", dice Jose Araiza, producer di Assassin's Creed Origins nel blog prima segnalato. "Ed è per questo che la versione PC è stata sviluppata in parallelo alle altre versioni realizzate da Ubisoft Montreal, in collaborazione con il team dedicato al PC che si trova a Kiev. Questo approccio è stato adottato fin dal principio".

Araiza specifica che i requisiti minimi sono sufficienti a far girare Assassin's Creed Origins a 720p e a 30 fps, al dettaglio visivo più basso. Il motore AnvilNext 2.0 usato da Assassin's Creed Origins è stato progettato per scalare in presenza di hardware performante, e questo vuol dire che con la configurazione adatta si ottengono miglioramenti sensibili fino a giocare a 4K e a 30 fps o superiore. Ciò non toglie che gli utenti possono scegliere risoluzioni inferiori, come 1080p e 1200p, e frame rate più alti rispetto ai 30 fps.

Anche su PC il nuovo Assassin's Creed supporterà la tecnica di dynamic resolution rendering. Questo vuol dire che i giocatori potranno scegliere un frame rate target e conseguentemente il gioco varierà la risoluzione di rendering in modo da mantenersi il più possibile allineato al riferimento. I giocatori possono stabilire il framerate target tra 30, 45 e 60 fps, oltre che quello massimo tra 30, 45, 60 e 90 fps. Non mancherà la possibilità di lasciare libero il frame rate massimo.

Il nuovo Assassin's Creed è atteso dai fan per il passaggio all'ambientazione dell'Antico Egitto. L'avventura avrà inizio nel 49 A.C., quindi ben prima degli eventi che hanno avuto per protagonista Altair nel primo capitolo della saga. Questa volta si vestiranno i panni di Bayek, un giovane guerriero proveniente dalla città di Tebe.

Altri dettagli si trovano qui