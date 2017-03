Super Mario Run in arrivo su Android: annunciata la data di rilascio

Gli utenti Android hanno dovuto aspettare pazientemente, ma alla fine il gran giorno sta per arrivare. Super Mario Run sbarcherà sulla piattaforma del robottino verde il prossimo 23 marzo, a tre mesi dal rilascio per dispositivi iOS e sei mesi dall'annuncio ufficiale.

Dal punto di vista dei download su iOS è stato un successo impressionante, anche se la percentuale degli acquisti portati a compimento è stata relativamente bassa. Non sono mancate pesanti critiche nei confronti della trama, troppo semplice e accusata di sessismo. Uno dei commenti: "Il sessismo comincia da una delle prime schermate del gioco, dove la Principessa Peach sprona Mario a raggiungerla al castello per una festa aggiungendo, 'Ti preparerò una torta'.

Insomma, i tempi sono cambiati e il nuovo Super Mario Run si meriterebbe secondo alcuni un intreccio più dignitoso nei confronti del genere femminile. Il titolo si gioca con una sola mano, visto che Mario corre sempre verso destra esibendosi in diversi tipi di salto raccogliendo monete nel suo cammino verso il traguardo. Nel gioco ci sono 6 mondi per un totale di 24 livelli originali. L'obiettivo ultimo è, al solito, salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser.

Sono inoltre presenti la modalità Sfide Toad in multi-player asicrono e la modalità Regno, in cui raccogliere monete per aggraziarsi i Toad e costruire il proprio regno personale aggiungendo edifici e altri elementi. Ufficialmente il gioco è arrivato in ritardo su Android per questioni di sicurezza: "L'elemento sicurezza è una delle ragioni per cui abbiamo deciso di portare Super Mario Run prima su iOS e iPhone", sono state le parole di Shigeru Miyamoto.

Ma è probabile che Apple abbia richiesto l'esclusiva per un certo periodo di tempo, periodo che comunque terminerà in pochi giorni. Super Mario Run può già essere prenotato su Android attraverso Google Play Store, ma il download potrà essere lanciato solamente a partire dal prossimo 23 marzo.