Super Mario Run finalmente disponibile al download su Android

Qualche giorno fa veniva annunciata la data di rilascio di Super Mario Run per Android e, puntualissimo, il nuovo capolavoro di Nintendo è adesso disponibile al download anche sul robottino verde. È il primo titolo con il baffuto idraulico a sbarcare su piattaforme mobile diverse da quelle di Nintendo, ed è arrivato su Google Play con tre mesi di ritardo rispetto allo sbarco su App Store. Super Mario Run veniva annunciato il 7 settembre, nell'evento di lancio di iPhone 7.

Le caratteristiche del titolo per Android sono le stesse della controparte per iOS, dove Nintendo ha registrato un successo impressionante sul piano dei download, un po' meno su quello dei dati di vendita. Super Mario Run è stato accusato di sessismo e molti si sono lamentati per il gameplay da runner game, tuttavia è indiscutibile che il titolo di Nintendo ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo successo che per problemi o errori grossolani veri e propri da parte di Nintendo.

Il titolo si gioca con una sola mano, con Mario che corre automaticamente verso destra esibendosi in diversi tipi di acrobazie. Nel gioco bisognerà affrontare 6 mondi per un totale di 24 livelli con l'obiettivo di salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser. Sono inoltre presenti la modalità Sfide Toad in multi-player asicrono e la modalità Regno, in cui raccogliere monete per aggraziarsi i Toad e costruire il proprio regno personale aggiungendo edifici e altri elementi.

Come già avveniva su iOS Super Mario Run è gratis solamente per i primi livelli di tutte le tre modalità di gioco, ma per ottenere tutti i contenuti è necessario spendere 9,99 Euro. Chi aveva già comprato il gioco su App Store dovrà naturalmente procedere ad un nuovo pagamento per ottenere la versione completa su Android.