Super Mario Run arriverà su Android nel mese di marzo, e ad annunciarlo è il canale Twitter di Nintendo. È stato il gioco mobile più atteso del 2016 ed è arrivato a metà dicembre su App Store per iPhone, iPad e iPod touch dopo essere stato annunciato in un evento ufficiale Apple. Un trampolino di lancio non indifferente per la prima vera incursione di Nintendo nelle piattaforme mobile della concorrenza. Su Android arriverà con ritardo per presunte questioni di sicurezza.

Il nuovo platformer con l'idraulico italiano è stato un successo indiscusso: nella prima settimana dal debutto ha catalizzato ben 40 milioni di download superando ogni record di App Store, mentre su Google Play Store è prenotabile dalla fine del mese di dicembre. Come su App Store gli utenti Android dovranno aspettare 3 mesi circa dallo stato di pre-order al debutto ufficiale: il download sarà gratuito ma per sbloccare tutti i contenuti bisognerà pagare 9,99 Euro una tantum.

Super Mario Run non è il Mario classico a cui sono abituati gli utenti NES. Si tratta invece di uno spin-off da giocare con una sola mano e progettato nello specifico per l'uso su smartphone. A seconda di come il giocatore tocca lo schermo Mario si esibisce in un certo tipo di salto, esegue abili mosse e raccoglie monete nel suo cammino verso il traguardo. Ci sono tre modalità di gioco, sei mondi e 24 livelli e l'obiettivo è, al solito, salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser. Una trama sin troppo sessista, secondo alcuni opinionisti d'oltreoceano.

Fra le modalità di gioco troviamo le Sfide Toad, che prevedono un confronto con altri giocatori in multiplayer asimmetrico, e Regno, in cui bisogna ottenere monete per creare il proprio regno personale aggiungendo edifici e altri elementi rendendolo più grande e splendente. Super Mario Run dovrebbe quindi arrivare su Android a marzo. I più impazienti possono effettuare la preregistrazione per ricevere una notifica quando sarà disponibile.