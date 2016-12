Super Mario Run, 40 milioni di download: è record per l'App Store

Super Mario Run ha già infranto una serie di record: si trova, infatti, in testa alla classifica delle app più scaricate in 140 nazioni e in 100 di queste è già nelle prime 10 posizioni della classifica delle app più redditizie. Dal momento del lancio, avvenuto lo scorso 15 dicembre, sono stati registrati 40 milioni di download secondo quanto ha annunciato Nintendo con un comunicato stampa: nessun'altra app per iOS ha raggiunto questo traguardo di download in così poco tempo. Super Mario Run è il primo titolo della serie Mario ad approdare sui dispositivi mobile, essendo già disponibile su iPhone, iPad e iPod Touch.

Super Mario Run offre un'avventura da affrontare con Mario e i suoi amici e che si snoda su tre differenti modalità di gioco. Bisogna raccogliere le monete rosa, viola e nere, e affrontare gli amici nelle cosiddette Sfide Toad. Nella modalità Regno, invece, si può personalizzare la propria base allo scopo di ottenere potenziamenti per l'esperienza di gioco principale.

Super Mario Run può essere scaricato gratuitamente dall'App Store, il che consente di provare i primi tre livelli di gioco e le modalità Sfide Toad e Regno. Ma solo dopo il pagamento di 9,99€ si ha la possibilità di accedere a tutti i contenuti di gioco e di provare in profondità le tre componenti.

Il nuovo gioco Nintendo per iOS si può scaricare da qui, mentre la versione Android è prevista per il 2017.