Steam: ban per 40 mila account subito dopo i Saldi Estivi

Proprio in concomitanza del recente periodo di Saldi Estivi si è registrata la più grande epurazione di account della storia di Steam, ben oltre 40 mila. Non è un caso che questo sia avvenuto congiuntamente ai Saldi, perché molti malintenzionati approfittano degli sconti per distribuire su un gran numero di account le copie dei giochi come Counter-Strike Global Offensive, in modo da portare avanti i test su nuovi tipi di cheat.

Il precedente record di ban risale al mese di ottobre 2016, dove i profili bloccati furono "solamente" 15.227. Il ban viene perfezionato tramite il software Valve Anti-Cheat, che ha prontamente rilevato l'attività anomala, e bloccato oltretutto 4.972 cheater in-game in Counter-Strike Global Offensive. Gli account bannati disponevano, inoltre, di oggetti cosmetici per un valore complessivo di circa 10 mila dollari.

L'ondata di ban è stata tracciata tramite SteamDB, un software di terze parti che attinge costantemente a un flusso di dati concesso dalla stessa Valve. I Saldi Estivi su Steam sono terminati lo scorso 5 luglio: durante il periodo in questione 40.411 account sono stati chiusi.

Con la crescita della notorietà che Counter-Strike Global Offensive sta riscontrando nel recente periodo, e la sua definitiva affermazione come eSport, Valve sta curando sempre più attentamente la questione cheat in riferimento al suo shooter multiplayer. Con ogni probabilità, dopo il recente giro di vite impartito da Valve, i cheater hanno tentato una nuova controffensiva.