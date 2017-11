Star Wars Battlefront II: i prezzi delle casse premio

Star Wars Battlefront II sarà disponibile pubblicamente dal 17 novembre ma gli abbonati a Origin Access hanno potuto sfruttare la funzionalità Play First per iniziare a giocare in anticipo. Hanno comunicato diversi interessanti dettagli, soprattutto a proposito della chiacchierata struttura delle micro-transazioni.

Battlefront II ha una valuta premium definita "Cristalli": per acquistarne in una volta la massima quantità (12.000) serviranno circa 85 Euro, come si può vedere nello schema seguente:

500: $5/£4

1000: $10/£8

2100: $20/£16

4400: $40/£32

12000: $100/£80

Ci sono tre tipi di casse premio in Battlefront II: Hero, Starfighter e Trooper. Il primo tipo si acquista per 100 Cristalli o 2200 Crediti, i quali sono una valuta che si acquisisce giocando. Le Starfighter invece costano 120 Cristalli o 2400 Crediti, mentre le Trooper 200 Cristalli o 4000 Crediti.

Come visto al precedente link, EA e DICE hanno modificato il sistema di progressione al fine da smorzare gli effetti degli acquisti in-app, ma a fronte di queste cifre dovrà giocoforza dare un valore aggiuntivo ai giocatori che decideranno di pagare.

Le migliori Carte Stellari e le armi più potenti saranno attivabili solo dopo aver giocato a lungo e aver raggiunto certi livelli di esperienza: questa la promessa degli autori del gioco alla vigilia del suo rilascio.

Nel video qui di seguito intitolato "Star Wars Battlefront II è ancora pay to win", però, XfactorGaming mostra come, dopo aver speso 100 dollari per acquistare 12000 Cristalli, possa fare la differenza con un Incrociatore Stellare di livello 14 nella modalità Starfighter. "Stiamo annientando chiunque", dice nel video. "Con un mezzo del genere ai giocatori normali serve il 150% in più del tempo per agganciare il bersaglio".