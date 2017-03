Star Citizen sostituisce le DirectX 12 con Vulkan

Alistair Brown di Cloud Imperium ha spiegato in questo post che la sua software house intende supportare Vulkan al posto delle DirectX 12. Fra gli altri vantaggi, questa decisione permette di non avere Windows 10 come requisito indispensabile per eseguire il gioco.

"Anni fa abbiamo dichiarato la nostra intenzione di voler sostenere DirectX 12, ma dal momento dell'introduzione di Vulkan, che offre le stesse prestazioni e gli stessi vantaggi, abbiamo ritenuto più logico fare il passaggio visto che non costringe gli utenti all'aggiornamento a Windows 10. Le API Vulkan possono essere usate sia su Windows 7 che su Windows 8, oltre che su Windows 10, e ovviamente anche su Linux".

"Quindi, la nostra attuale intenzione è di supportare solo Vulkan, ed eventualmente in un secondo momento estendere il supporto anche alle DirectX 11. Questo non comporterà alcun cambiamento tangibile per nessuno dei nostri backer. Inoltre, considereremo il supporto alle DX 12 solo nel momento in cui ci renderemo conto che potrebbe consentirci di avere dei vantaggi nei confronti di Vulkan".

Brown dice che non ci sono così tante differenze tra le due API, e che la pipeline di rendering rimane pressoché immutata tra DirectX 12 e Vulkan. Non ci sono differenze prestazioni importanti, mentre Vulkan consente di portare Star Citizen su un maggior numero di sistemi.

D'altronde, per il più volte rimandato simulatore spaziale diretto da Chris Roberts, questo è il secondo importante cambiamento in fatto di grafica, visto che in passato c'era già stata la transizione da CryEngine ad Amazon Lumberyard per quanto riguarda il motore grafico.