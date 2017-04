Rumor: nuovo KOTOR in lavorazione presso BioWare Austin

Knights of the Old Republic è uno dei giochi di ruolo più amati tra quelli realizzati da BioWare. Adesso che Electronic Arts, la società che controlla BioWare, detiene i diritti sulle trasposizioni videoludiche di Star Wars diventa altamente probabile un ritorno nella serie.

Lo conferma anche PC Gamer, che lascia presupporre che un nuovo KOTOR possa essere annunciato già all'E3 che si svolgerà a metà giugno. La fonte di PC Gamer è la "gola profonda" dell'industria Liam Robertson, che ha fatto cenno al nuovo KOTOR in questo podcast.

"Da quel che ho appreso, BioWare adesso è quasi completamente concentrata su Star Wars, e andrà avanti così per un bel po'", ha detto Robertson. "Primo fra questi è una sorta di remake/revival di Knights of the Old Republic. Non so quando uscirà, ma so che ci stanno lavorando da molto tempo".

Pare che il progetto sia nato come remake del primo KOTOR, per poi evolvere in qualcosa di più complesso. BioWare ha dovuto rivedere alcune cose in modo da adattare il gioco agli ultimi film di Star Wars. Certo, sarebbe molto interessante un KOTOR di nuova generazione con la struttura e l'ampiezza dei mondi di Mass Effect Andromeda, magari con lo stesso livello di libertà decisionale per il giocatore. Il progetto sarebbe guidato dalla sede di Austin di BioWare, che cura anche Star Wars The Old Republic, ovvero l'incarnazione MMO di KOTOR.