Resident Evil 6: una riedizione del controverso capitolo prima di riproporre Resident Evil 5?

L'ESRB ha inserito nel proprio database una versione per Xbox Series X|S di Resident Evil 6. Non è chiaro se Capcom abbia intenzione di rilasciare una remaster o un remake, ma sembra quasi una certezza che Resident Evil 5 e 6 verranno riproposti.

L'ESRB, l'ente americano per la classificazione dei videogiochi – l'equivalente del nostro PEGI – ha inserito nel proprio database una versione per Xbox Series X|S di Resident Evil 6. Al momento non abbiamo alcuna informazione in merito a una riedizione del gioco, ma la nuova registrazione sembra suggerirla.

Di per sé la registrazione non rappresenta una certezza, ragione per cui non è detto che Capcom abbia in programma di rilasciare una nuova edizione del gioco. Tuttavia, la versione Xbox Series X|S recentemente inserita ha una descrizione leggermente diversa rispetto alle precedenti, il che fa pensare a un'edizione dedicata alle console di attuale generazione.

Al momento Capcom non ha fatto alcuna dichiarazione in merito a una rimasterizzazione o un remake di Resident Evil 6. Certo, una versione completamente rinnovata non sorprenderebbe dato che i remake di Resident Evil 2, 3 e 4 rappresentano le riproposizioni più apprezzate degli ultimi anni, merito di un lavoro davvero eccezionale da parte di Capcom nel donare nuova vita ai giochi in questione.

Risulterebbe però anomalo se Capcom rilasciasse il remake di Resident Evil 6, uno dei capitoli più controversi e meno apprezzati dell'intero franchise, prima di quello dedicato a Resident Evil 5, dato che i precedenti sono stati riproposti in ordine cronologico (oltre che di uscita).

A questo punto, non rimane che attendere ulteriori informazioni direttamente da Capcom. Ormai pare sempre più concreta la possibilità che il publisher pubblichi una completa rivisitazione anche del quinto e sesto capitolo della saga survival horror più popolare di sempre.