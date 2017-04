Project Scorpio potentissima: rilasciate le specifiche tecniche della nuova Xbox

Project Scorpio è l'ambizioso progetto con cui Microsoft vuole ridefinire la propria Xbox One che, almeno in termini prestazionali, non si è rivelata all'altezza della concorrenza diretta sin dal debutto commerciale. Con il nuovo modello il colosso di Redmond non vuole ripetere l'errore e, in base a quanto emerge dalle prime specifiche rilasciate in esclusiva da Digital Foundry, sembra che la nuova console abbia tutte le carte in regola per farsi rispettare. La base della nuova console sarà un system-on-chip progettato nella sua interezza sulle esigenze dei motori di rendering moderni, e caratterizzato da una CPU octa-core e una GPU custom da ben 40 compute unit che promettono di raggiungere i 6 teraflops vantati allo scorso E3.

Questo dato posiziona la nuova console di Microsoft qualche gradino più in alto rispetto a PS4 Pro sul fronte della potenza grezza che il silicio integrato può sprigionare durante i vari calcoli eseguiti sui videogiochi. La console giapponese si ferma infatti a 4,2 teraflop e ha una bandwidth inferiore per le memorie. Scorpio utilizzerà 12 GB di RAM GDDR5 capaci di operare ad una velocità di 326 GB/s in contrapposizione ai "soli" 218 GB/s della concorrente diretta di Sony. Piccola delusione comunque sul fronte della CPU integrata, che non è AMD Ryzen ma è solamente un'evoluzione dell'architettura Jaguar presente sulle console di attuale generazione.

I processori Jaguar di AMD avevano fatto il loro debutto con la prima Xbox One, per poi essere utilizzati sia su PlayStation 4 che su PlayStation 4 Pro in una variante evoluta. Sul fronte prestazionale tuttavia il mancato passaggio ad una CPU Ryzen non dovrebbe tradursi in una perdita consistente, mentre sono piuttosto entusiasmanti le novità provenienti sul versante GPU. La componente selezionata per Scorpio opera con frequenze di clock pari a 1172MHz, un aumento davvero consistente se riparametrato agli 853MHz delle 12 compute unit GCN di Xbox One. Un aumento ancora più importante se consideriamo che le compute unit diventano ben 40.

Grazie a queste specifiche tecniche le promesse di Microsoft sono abbastanza altisonanti: la compagnia sostiene che Scorpio sarà in grado di elaborare alla risoluzione Ultra HD 4K tutti i contenuti che oggi Xbox One può renderizzare alle risoluzioni 900p e 1080p. Inoltre saranno apprezzabili notevoli miglioramenti anche con i videogiochi attualmente eseguibili su Xbox One e Xbox 360. Quest'ultima affermazione sembra quasi una frecciatina nei confronti di PS4 Pro, che aggiunge solo piccole migliorie ad alcuni giochi PS4 attuali e richiede che gli sviluppatori scendano nuovamente in campo per sfruttare al massimo l'hardware più potente.

Digital Foundry ha potuto osservare una sorta di dimostrazione con alcuni titoli (fra cui una demo preparata con l'engine dell'ultimo Forza Motorsport) che venivano renderizzati alla risoluzione 4K nativa con frame rate bloccato a 60 fotogrammi al secondo, e con un certo margine per assicurare l'assenza di eventuali crolli nella frequenza di aggiornamento delle immagini. Stando alle demo, inoltre, con l'engine di Forza la GPU viene utilizzata solamente al 60-70% delle sue effettive potenzialità, fattore che suggerisce la possibilità di spingersi anche oltre.

Project Scorpio Xbox One PS4 Pro CPU 8-core x86 @ 2,35 GHz 8-core Jaguar @ 1,75 GHz 8-core Jaguar @ 2,1 GHz GPU 40 compute unit custom @ 1172 MHz 12 GCN compute unit @ 853 MHz 36 GCN compute unit @ 911 MHz Memoria 12 GB GDDR5 8 GB DDR3

32MB ESRAM 8 GB GDDR5 Bandwidth memoria 326 GB/s DDR3: 68 GB/s

ESRAM: 204 GB/s

Xbox One S: 219 GB/s 218 GB/s HDD 1 TB 2,5" 500 GB 2,5"

1 TB 2,5"

2 TB 2,5" 1 TB 2,5" Drive ottico 4K Ultra HD Bluray Bluray

Xbox One S: 4K Ultra HD Bluray

Nonostante gli annunci di oggi, Microsoft non ha ancora rivelato quale sarà il nome della nuova console, né l'aspetto esteriore o il prezzo a cui intende posizionarla sul mercato. Nella parte posteriore troveremo le stesse opzioni di connettività di Xbox One S (quindi probabilmente nessuna porta per Kinect), e ci sarà una porta HDMI in ingresso. Lungo la scocca non mancherà un drive ottico Bluray capace di riprodurre contenuti alla risoluzione Ultra HD 4K. Ci sono novità anche per la parte interna, con le componenti elettroniche che saranno raffreddate da un grosso dissipatore vapour-chamber proprio come alcune delle schede video di fascia alta per il mercato PC desktop.

Microsoft definisce la nuova Project Scorpio come una console "compatta", nonostante l'alimentatore sia stato integrato all'interno della scocca. Il form factor finale della console sarà mostrato al prossimo E3, quindi a metà giugno, per una console che si mostra sulla carta già molto interessante. Ma questo non basta per concretizzarne il successo commerciale, dal momento che all'E3 Microsoft dovrà fornire anche solidi motivi per giustificare l'upgrade. Gli appassionati si aspettano prima di tutto una folta lista di titoli in esclusiva, ma anche un posizionamento aggressivo sul fronte dei prezzi nei confronti di una concorrenza che in quest'ultima generazione ha avuto la meglio.