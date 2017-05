Prey: la demo non è stata pubblicata su PC per ragioni di tempo

Mancano poche ore al lancio di Prey ma in questi ultimi giorni gli utenti hanno già potuto farsi una prima idea di come sarà la versione definitiva grazie alla demo, che peraltro è stata pubblicata esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One, suscitando più di qualche perplessità nel pubblico PC. Raphael Colantonio, presidente di Arkane Studios, ha spiegato che quest’ultima versione non è stata realizzata principalmente per ragioni di tempo.

“È semplicemente dovuto all’assegnazione delle risorse. Non potevamo realizzare una demo sia su console che su PC, abbiamo dovuto fare una scelta. Inoltre su PC c’è Steam. I giocatori Steam possono restituire il gioco prima di aver giocato due ore, pertanto è come se si trattasse di una demo”, spiega Colantonio, smentendo inoltre chi ipotizza che la versione PC del gioco non sia altro che un porting da console. “Voglio chiarire che non c’è nessun porting su PC. Continuo a sentire questa cosa ma non è esatta. Abbiamo creato il gioco su PC. È un gioco PC. Utilizza anche un motore grafico diverso da quello di Dishonored. Potremmo avere alcuni problemi, ma ovviamente siamo stati molto attenti dopo ciò che è accaduto con Dishonored 2. Ci siamo voluti assicurare che la versione PC di Prey sia ottima”.

"Dato ciò che è avvenuto con Dishonored 2, questa volta abbiamo raddoppiato la nostra attenzione per assicurarci che il gioco giri senza problemi", ha concluso Colantonio. "È quello su cui siamo concentrati negli ultimi mesi: un sacco di test, su differenti configurazioni, per far sì che funzioni a dovere. Siamo piuttosto fiduciosi. Non si può mai sapere fino in fondo, ma ci sentiamo tranquilli".

Nel caso siate interessati, vi segnaliamo che la colonna sonora di Prey è già disponibile per l’ascolto tramite Spotify o Apple Music, oppure può essere scaricata da iTunes, Amazon Music o Google Play. Le tracce sono state composte da Mick Gordon, che nel recente passato si è già occupato del nuovo capitolo di Doom.

“Mick ha portato Prey in una direzione completamente diversa, costruendo una colonna sonora differente che combina chitarre ambientali arpeggiate e percussioni da batticuore”, si legge nella descrizione ufficiale. “Il risultato rende perfettamente la tensione del minaccioso viaggio intrapreso per scoprire i misteri che circondano Talos I e affrontare la minaccia aliena che si è impadronita della stazione spaziale”.

Di seguito tutte le tracce incluse nella colonna sonora originale:

“The Experiment” di Mick Gordon

“Everything Is Going to Be Okay” di Mick Gordon

“Typhon Voices” di Mick Gordon

“The Phantoms” di Mick Gordon

“Into the Tunnels” di Matt Piersall

“Human Elements” di Mick Gordon

“The Truth Will Set You Free” di Mick Gordon

“No Gravity” di Mick Gordon

“Alex Theme” di Mick Gordon

“December and January” di Mick Gordon

“Neuromods” di Mick Gordon

“Stranded” di Ben Crossbones

“Semi Sacred Geometry” di Raphael Colantonio e Matt Piersall

“Mind Games” di Raphael Colantonio e Matt Piersall

Vi ricordiamo che Prey sarà disponibile a partire dal 5 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.