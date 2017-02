Overwatch: troppa differenza tra chi gioca con mouse e tastiera rispetto a chi gioca con il gamepad su console

Alcuni giochi, tra cui Gears of War 4, permettono agli utenti dotati di mouse e tastiera di sfidare chi gioca con il gamepad. Secondo l'opinione pubblica i secondi sono notevolmente svantaggiati rispetto a chi gioca con il setup tipico del PC, notoriamente più preciso. Ma se nel caso di Gears of War 4 si tratta di una sfida tra giocatori PC e giocatori Xbox One, seguendo certe accortezze è adesso possibile giocare con mouse e tastiera con entrambe le versioni console di Overwatch all'interno di match tra soli giocatori console.

Blizzard non ha ancora trovato il modo di limitare questa abitudine, che sembra diffondersi rapidamente stando a questo post sul forum di Overwatch. Secondo Blizzard, anzi, sono i produttori di console a dover prendere delle contromisure. "La maggior parte dei giocatori di alto livello sta usando mouse e tastiera su console", si legge in uno dei post. Secondo questo utente ciò è iniquo nei confronti dei giocatori che usano il gamepad e chiede a Blizzard di prendere una posizione ufficiale sulla questione. "Cosa si sta facendo per tutelare i giocatori console che usano il gamepad?", chiede l'utente, spingendo Blizzard a giudicare se questa pratica va considerata come cheating o meno.

"Il team di Overwatch disapprova l'uso di mouse e tastiera su console", ha risposto Jeff Kaplan, direttore di Overwatch, sempre nello stesso thread. "Abbiamo già contattato i produttori di console esprimendo la nostra preoccupazione circa l'uso di mouse e tastiera e dei dispositivi di conversione dell'input. Continueremo a fare pressioni sui produttori di console affinché rendano incompatibili i dispositivi di conversione o, in alternativa, aprano definitivamente a mouse e tastiera, con supporto trasversale per tutti i giochi".

Su console, infatti, alcuni giochi supportano mouse e tastiera, mentre altri vanno obbligatoriamente giocati con il gamepad. Ma come è possibile giocare con mouse e tastiera su console ad Overwatch? Basta fare ricorso a dispositivi di conversione dell'input come XIM4, che può essere acquistato per circa 160 Euro su Amazon.

Kaplan prima fa un po' di "scarica barile", chiedendo ai giocatori di "rivolgersi ai produttori di console ed esprimere a loro queste preoccupazioni. Per favore, però, fatelo in maniera costruttiva e rispettosa". Poi, specifica meglio che "per Blizzard questo è un problema molto serio, ma non possiamo fare niente senza il supporto dei partner".

I giocatori chiedono di iniziare a imbastire tornei riservati unicamente a chi gioca con il gamepad. Allo stesso tempo, proibire indistintamente i dispositivi di conversione dell'input potrebbe non essere la strada giusta, visto che originariamente sono concepiti per agevolare i giocatori con disabilità, come rimarca Steven Soon, COO di AbleGamers, in un tweet. Secondo Soon la decisione ideale sarebbe quella di rendere mouse e tastiera compatibili con tutti i giochi per console.