Parthenope: un nuovo RPG investigativo tutto italiano e ambientato a Napoli

Katabasi Studio, software house fondata dalla game designer Axel Fox (alias di Fortuna Imperatore) e dall'art director Francesca Balestri, ha rilasciato il teaser trailer di Parthenope. Si tratta di un videogioco ambientato nel capoluogo campano, Napoli, in una veste profondamente misteriosa.

Il gioco si propone come un RPG investigativo che catapulterà i giocatori in "una Napoli enigmatica e atemporale in cui la storia si mescola con la leggenda in un intrico di misteri da svelare" riporta VGMag. "Nei panni di una cinica antropologa, affiancata da un'astuta nativa, il giocatore si infiltrerà nell'umido ventre della creatura in cui giace la dimenticata ma vibrante città di Napoli".

Al momento, del gioco sappiamo davvero poco, se non che prende ispirazione da titoli come Disco Elysium e Pentiment. Nel trailer, inoltre, la narratrice parla in dialetto sottotitolato, ragione per cui è ragionevole aspettarsi una profonda attenzione ai dialoghi e al doppiaggio.

D'altro canto, come ha dimostrato proprio Fortuna Imperatore con il suo primo titolo, Freud's Bones, in questo caso non è il comparto tecnico a dominare la scena, ma quello artistico unito a un mix di emozioni e sensazioni ispirate nel videogiocatore.

"Imparare a parlare e ragionare come un napoletano sarà come rintracciare il profondo mistero della vita, ricca di contraddizioni e ossimori. Con Parthenope, il videogioco diviene medium culturale transmediale, incitando i giocatori a prendere parte integralmente alla narrazione, compiendo scelte, rompendo pregiudizi, impregnandosi di paradossi alla ricerca dell’essenza napoletana".

Per il momento, Katabasi Studio non ha fornito una data d'uscita né le piattaforme sulle quali verrà rilasciato il gioco. Non ci asterremo però dal seguirlo con attenzione, ragione per cui in caso di novità vi terremo aggiornati.