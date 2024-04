Gas Station Simulator è costato 110 mila euro e ha guadagnato più di 10 milioni su Steam

Lanciato nel settembre 2021, questo simulatore di stazioni per il rifornimento di benzina si è distinto per la sua originalità e il suo approccio coinvolgente, conquistando una vasta base di fan nonostante non abbia ricevuto molta attenzione da parte della stampa. La CEO di DRAGO Entertainment, lo studio di sviluppo polacco dietro al gioco, Joanna Tynor, ha annunciato ottimi risultati di vendita, evidenziando che marzo 2024 è stato il mese migliore per Gas Station Simulator. Questo successo è stato alimentato non solo dalle vendite su Steam, ma anche su altre piattaforme come GOG ed Epic Games Store, oltre alle versioni per console disponibili su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Gas Station Simulator offre ai giocatori l'opportunità di gestire ed espandere una stazione di servizio nel deserto. Dalla ristrutturazione e l'espansione della stazione ai servizi aggiuntivi come officine, negozi e autolavaggi, il gioco offre una vasta gamma di opzioni per creare e gestire il proprio impero dei carburanti. Non mancano una vasta gamma di clienti con esigenze diverse da soddisfare, eventi interessanti ed imprevedibili, così come molte opzioni di personalizzazione e decorazione.

I giocatori, infatti, non si limitano ad allestire la stazione di servizio, ma possono anche arricchirla con i bagni, i negozi, l'officina per riparare le auto. Tutto questo può poi essere personalizzato con i set decorativi contemplati dal gioco, mentre sarà fondamentale garantire la soddisfazione dei clienti. I giocatori dovranno anche eseguire i rifornimenti manualmente, il che diventa una sfida nelle ore di punta, quando occorre gestire bene le priorità. Degli impiegati possono aiutare in queste operazioni, e per ciascuno di loro si può stabilire la paga e la mansione a cui deve dedicarsi.

Nonostante un costo di sviluppo e marketing di circa 110 mila euro, Gas Station Simulator ha rapidamente recuperato il suo budget poco dopo il lancio. Secondo i risultati comunicati dalla CEO della software house che lo ha creato, gli introiti ora superano i 10 milioni di dollari solo per quanto riguarda Steam: a questa cifra, dunque, andrebbero aggiunti i ricavi maturati sulle altre piattaforme. Nel momento in cui scriviamo, inoltre, Gas Station Simulator vanta una media delle recensioni su Steam "Molto positiva", il che evidenzia il livello di soddisfazione di chi il gioco lo ha comprato e provato.

Gas Station Simulator rappresenta un esempio di successo nel mondo dei giochi indipendenti, dimostrando che anche un concetto apparentemente semplice come la gestione di una stazione di servizio può trasformarsi in un'esperienza coinvolgente e redditizia. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla sua pagina su Steam.