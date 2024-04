Blizzard gela i fan: BlizzCon 2024 cancellata, ma potrebbe tornare in futuro

Niente BlizzCon quest'anno. Blizzard non terrà la sua annuale convention nel 2024, ma fa sapere che l'evento di lunga data, introdotto nel 2005, potrebbe tornare "in futuro".

L'evento dedicato ai fan dei giochi della software house ha vissuto anni difficili. Nel 2020 non si tenne a causa della pandemia, nel 2021 fu solo digitale. Nel 2022 era prevista un'altra edizione digitale, ma fu cancellata dopo le denunce sull'ambiente di lavoro tossico in azienda. A tutti gli effetti, l'edizione 2023 è stata la prima in presenza dal 2019.

"Dopo un'attenta valutazione nel corso dell'ultimo anno, noi di Blizzard abbiamo deciso di non organizzare la BlizzCon nel 2024. Questa decisione non è stata presa a cuor leggero, poiché la BlizzCon è un evento molto speciale per tutti noi e sappiamo che molti di voi la attendono con ansia. Stiamo affrontando quest'anno in modo diverso e abbiamo già esplorato diverse tipologie di eventi in passato, tuttavia ti assicuriamo che non vediamo l'ora di riproporre la BlizzCon in futuro", si legge in post sul sito di Blizzard.

La software house fa sapere che nei prossimi mesi condividerà ulteriori dettagli sui nuovi titoli in arrivo quest'anno, tra cui World of Warcraft: The War Within e la prima espansione di Diablo IV, Vessel of Hatred.

"Per celebrare queste prossime uscite e unire le nostre community in modi nuovi e speciali, presto condivideremo i nostri entusiasmanti programmi per altre fiere e convention del settore, come la Gamescom", spiega Blizzard.