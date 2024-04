STALKER 2 Heart of Chornobyl: nuovo trailer e screenshot

Il nuovo trailer di STALKER 2 Heart of Chornobyl conferma innanzitutto la data di rilascio del nuovo shooter a mondo aperto, quella del 5 settembre prossimo. Come noto, lo sviluppo del gioco è stato enormemente travagliato per il coinvolgimento dei membri della sua software house, GSC Game World, nel conflitto tra Ucraina e Russia.

Oltre che su PC, STALKER 2 Heart of Chornobyl arriverà il 5 settembre su Xbox e, subito al day one, su Game Pass. Per quanto riguarda le piattaforme da cui sarà possibile acquistare la versione PC sono Steam, GOG ed Epic Games Store.

Il trailer offre una panoramica di una delle prime aree del gioco ed è parlato in lingua ucraina. Il suo titolo è Not a paradise. Sviluppato su Unreal Engine 5, STALKER 2 promette di essere uno dei giochi più complessi graficamente quest'anno, capace peraltro di offrire ambientazioni mozzafiato e grossi spazi aperti.

La serie di videogiochi S.T.A.L.K.E.R. è ambientata in un universo post-apocalittico e ruota attorno alla Zona di Esclusione, una regione fortemente contaminata in seguito all'esplosione nucleare di Chornobyl. I giocatori assumono il ruolo di un "Stalker", un esploratore mercenario che si avventura nella Zona di Esclusione alla ricerca di artefatti misteriosi e di valore, nonché di risorse per sopravvivere. La Zona è popolata da creature mutate, banditi e altri Stalker, rendendo l'ambiente ostile e pericoloso.