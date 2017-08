Overwatch League: anche Londra e Los Angeles hanno la propria formazione

Gli organizzatori dell’Overwatch League hanno annunciato la vendita di altre due squadre: Jack Etienne, fondatore dell'organizzazione di eSport Cloud9, ha acquistato la squadra di Londra, mentre i magnati dell'industria sportiva Stan e Josh Kroenke hanno assunto la proprietà di un team che rappresenterà Los Angeles.

Overwatch League è la prima lega professionistica globale di eSport con squadre legate alle città, e si pone l’obiettivo di mettere in mostra i migliori giocatori di Overwatch su un palcoscenico di caratura mondiale. Lo scorso mese è stata annunciata la vendita delle prime sette formazioni a imprenditori e organizzazioni collegate agli sport tradizionali, agli eSport e al settore tecnologico e che rappresentano alcune delle più importanti città del mondo. Con l’annuncio di oggi Overwatch League include squadre provenienti da Asia, Europa e Nord America e due di esse provengono dalla città di Los Angeles.

"L'Overwatch League continua a godere di ottima salute" ha detto il presidente di Activision Blizzard Bobby Kotick. "Siamo elettrizzati all'idea di aggiungere Jack Etienne di Cloud9 e Stan e Josh Kroenke, proprietari di Los Angeles Rams, Arsenal Football Club, Denver Nuggets e Colorado Avalanche, al nostro straordinario gruppo di proprietari di squadre dell'Overwatch League. Essi ci permetteranno di celebrare e ricompensare giocatori e fan di Los Angeles, Londra e oltre."

"Overwatch è un gioco di portata globale, con eroi (e giocatori) provenienti da tutto il mondo; per noi è quindi molto importante che più fan possibile abbiano squadre locali o regionali per cui tifare" ha aggiunto Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. "Oltre ad ampliare la competizione per la Stagione 1, speriamo che l'annuncio di oggi riesca a creare rivalità intercontinentali ancora più epiche".

"Costruire delle community incentrate sulle migliori esperienze competitive del mondo è incredibilmente gratificante, e l'Overwatch League offre la possibilità di creare qualcosa di davvero unico" ha commentato Josh Kroenke, cofondatore di KSE Sports. "Siamo colpiti dalla visione e dalla strategia dell'Overwatch League; siamo pronti a creare una grande squadra per Los Angeles, che possa ispirare i fan locali e di tutto il mondo".

"Vogliamo elogiare la creazione dell'Overwatch League e siamo estremamente felici di collaborare con un'organizzazione che condivide i nostri valori e la nostra visione in supporto di atleti, squadre e fan" ha detto Jack Etienne, fondatore e presidente di Cloud9. "Siamo entusiasti che i fan di Cloud9 provenienti da tutta Europa e dal Regno Unito abbiano una squadra per cui tifare, e siamo ansiosi di rappresentare Londra nell'Overwatch League".

L'Overwatch League prenderà il via più avanti nel corso dell'anno, con il periodo di iscrizione per la Stagione 1 aperto dall'1 agosto al 30 ottobre 2017. I dettagli sull'ingaggio dei giocatori, gli stipendi e i benefit sono stati già divulgati; i giocatori guadagneranno un minimo di 50.000 $ l'anno, e almeno il 50% dei bonus per le vittorie di squadra nei playoff e in altri eventi. Le squadre forniranno ai giocatori un'assicurazione sanitaria e un piano di risparmio pensionistico, oltre a strutture dove allenarsi durante la stagione, adeguate allo standard professionistico dell'Overwatch League.

Ulteriori informazioni su formato e calendario dell'Overwatch League, oltre agli annunci sulle nuove squadre, verranno diffuse nei prossimi mesi.