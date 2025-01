Assassin's Creed Shadows: domani Ubisoft trasmetterà 2 ore di gameplay di Yasuke e Naoe

Domani, a partire dalle 18:00, Ubisoft Montreal trasmetterà in diretta su Twitch due ore di gameplay del nuovo Assassin's Creed Shadows. Durante la live sarà possibile saggiare le meccaniche di gioco, il contesto storico e lo stile dei due protagonisti.

Tra un ritardo e l'altro, gli sviluppatori di Assassin's Creed Shadows hanno approfittato del tempo a disposizione per applicare non solo ottimizzazioni al gioco, ma anche per modificare e migliorare alcune meccaniche e la coerenza storica. Domani potremo avere un assaggio di questi cambiamenti grazie a 2 ore di gameplay trasmesse dagli sviluppatori.

La diretta avverrà su Twitch a partire dalle 18:00 (ora italiana) e consentirà ai giocatori di dare uno sguardo a quanto realizzato dai ragazzi di Ubisoft Montreal. Durante lo streaming, infatti, Ubisoft mostrerà il gameplay sia di Yasuke che di Naoe, così da poter approfondire i due approcci che si presentano completamente diversi tra i due protagonisti.

Questo consentirà anche di analizzare le meccaniche, tra cui l'esplorazione, e le novità introdotte come l'occultamento nell'ombra o la possibilità di strisciare durante le fasi stealth. Infine, sarà intrapresa anche la battaglia con un bersaglio di alto profilo, con tutta probabilità una delle boss fight presenti nel gioco.

Verrà mostrata la provincia di Harima, una delle regioni esplorabili del Giappone feudale. Infine, alla diretta parteciperà anche il game director al quale, con tutta probabilità, sarà data l'opportunità di rispondere alle curiosità che verranno espresse nei commenti.

L'appuntamento, infatti, è domani alle 18:00 su Twitch sul canale ufficiale di Ubisoft. Sarà interessante capire in che modo gli sviluppatori hanno investito il tempo in più e appurare se il ritardo abbia davvero fruttato i miglioramenti annunciati da Ubisoft.