Oscurità Suprema: arriva il nuovo booster di Yu-Gi-Oh!

Konami presenta Oscurità Suprema, nuovo booster set di Yu-Gi-Oh! con 101 carte, nuove strategie per EROE Malvagio, Velociroid e un tema mondiale inedito.

KONAMI rilancia il mondo dei duellanti con Oscurità Suprema, il nuovo booster set del celebre gioco Yu-Gi-Oh!. La nuova espansione, disponibile da oggi, presenta 101 carte che introducono novità entusiasmanti per i fan più appassionati.

I protagonisti principali di questo set sono gli EROE Malvagio del Re Supremo Jaden. Tornano versioni potenziate di Bubbleman e Prisma EROE Elementale, con una nuova versione di Neos capace di controllare i mostri dell'avversario. Le carte supporto renderanno più agevole l'evocazione dei Mostri Fusione, aprendo nuovi scenari strategici.

Grande spazio anche ai Velociroid, che conquistano nuove possibilità con due inediti mostri Pendulum/Tuner. I fan delle Evocazioni Synchro troveranno particolarmente interessante il debutto del più grande Drago Synchro Ala Chiara mai visto finora.

Novità anche per i Crystron, con un nuovo Tuner di Livello 2 che consente l'Evocazione Speciale durante gli effetti dell'avversario, garantendo rapide contromosse durante i duelli.

Vera novità del set è un nuovo tema in anteprima mondiale: un mazzo che utilizza Mostri Trappola Continua posizionabili direttamente nella Zona Magie & Trappole. Carte che offrono buff permanenti ai mostri Guerriero e possono trasformarsi in creature combattenti, pronti a rientrare in zona quando necessario.

Per celebrare il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, Oscurità Suprema include 25 Rare Segrete Quarto di Secolo, tra cui una carta speciale che si preannuncia come pezzo da collezione.

La composizione del set prevede: