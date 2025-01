Ninja Five-O torna su console: l'action platform cult rivive nel 2024

Konami Digital Entertainment ha riportato in vita, il leggendario action platform originariamente pubblicato per GameBoy Advance nel 2003. Nel dettaglio, il gioco sta per tornare sugli scaffali digitali, con un'uscita programmata per il

I pre-order digitali sono già disponibili, permettendo ai fan di assicurarsi in anticipo questo classico riammodernato. Il titolo promette di riportare i giocatori nell'affascinante mondo di Joe Osugi, un determinato detective della città di Zipangu impegnato a debellare una pericolosa organizzazione terroristica ispirata a maschere mitologiche.

Shuriken, rampini e azione: Ninja Five-O torna dopo oltre 20 anni

L'esperienza di gioco si preannuncia intensa e dinamica. I giocatori potranno sfruttare un arsenale di tecniche ninja che include fendenti ravvicinati, attacchi a distanza con shuriken e innovative combinazioni offensive basate sull'utilizzo del rampino. Gli scenari spazieranno da situazioni critiche come dirottamenti di treni a rapine bancarie.

Tra le novità più interessanti spiccano alcune funzionalità che renderanno l'esperienza più accessibile e coinvolgente. La Time Trial Mode consentirà di rigiocare gli stage già completati, imponendo obiettivi da raggiungere entro tempi prestabiliti. Una feature particolarmente apprezzata sarà la possibilità di salvare e caricare i progressi in qualsiasi momento, insieme alla funzione rewind che permetterà di tornare sui propri passi per superare le fasi più ostiche. Trovate ulteriori dettagli sul sito ufficiale.