Nuova lista per le vetture presenti in Forza Motorsport 7

Dopo il precedente elenco di 167 automobili, Turn 10 Studios e Microsoft hanno rivelato un’altra lista di 102 vetture che saranno disponibili in Forza Motorsport 7. L’elenco include la Ford Shelby GT350R, le Chevrolet Camaro e Corvette, la Dodge Viper e la Jeep Grand Cherokee. Nel complesso questo nuovo capitolo della serie promette di offrire ben 700 macchine.

Ecco il nuovo elenco:

• 1970 AMC Rebel “The Machine” • 1971 AMC Javelin AMX • 1977 AMC Pacer X • 1970 Buick GSX • 1987 Buick Regal GNX • 2011 Cadillac CTS-V Coupe • 2012 Cadillac Escalade ESV • 2013 Cadillac XTS Limousine • 2016 Cadillac ATS-V • 2016 Cadillac CTS-V Sedan • 1970 Chevrolet Camaro Z28 • 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 • 1970 Chevrolet Corvette ZR-1 • 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 • 1971 Chevrolet Vega GT • 1979 Chevrolet Camaro Z28 • 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport • 1990 Chevrolet Camaro IROC-Z • 1995 Chevrolet Corvette ZR-1 • 2002 Chevrolet Camaro 35th Anniversary Super Sport • 2002 Chevrolet Corvette Z06 • 2009 Chevrolet Corvette ZR1 • 2012 Chevrolet Camaro ZL1 • 2014 Chevrolet Super Sport • 2015 Chevrolet Corvette Z06 • 2016 Chevrolet Camaro Super Sport • 2017 Chevrolet Camaro ZL1 • 1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49 • 2012 Chrysler 300 SRT8 • 1970 Dodge Challenger R/T • 1970 Dodge Coronet Super Bee • 1986 Dodge Shelby Omni GLHS • 1999 Dodge Viper GTS ACR • 2005 Dodge SRT-4 ACR • 2008 Dodge Viper SRT10 ACR • 2012 Dodge Challenger SRT8 392 • 2012 Dodge Charger SRT8 • 2013 Dodge Dart GT • 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat • 2016 Dodge Viper ACR • 1998 Eagle Talon TSi Turbo • 1956 Ford F-100 • 1971 Ford Falcon XY GTHO Phase III • 1971 Ford Mustang Mach 1 • 1972 Ford Falcon XA GT-HO • 1973 Ford Capri RS3100 • 1973 Ford Escort RS1600 • 1973 Ford XB Falcon GT • 1975 Ford Bronco • 1977 Ford Escort RS1800 • 1978 Ford Mustang II King Cobra • 1981 Ford Fiesta XR2 • 1985 Ford RS200 Evolution • 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 • 1992 Ford Escort RS Cosworth • 1992 Ford Falcon GT • 1993 Ford SVT Cobra R • 1995 Ford SVT Cobra R • 2000 Ford SVT Cobra R • 2003 Ford Focus RS • 2005 Ford GT • 2009 Ford Focus RS • 2007 Ford Shelby GT500 • 2010 Ford Crown Victoria Police Interceptor • 2011 Ford F-150 SVT Raptor • 2011 Ford Transit SuperSportVan • 2013 Ford F-150 SVT Raptor Shelby • 2013 Ford Shelby GT500 • 2014 Ford Fiesta ST • 2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit Ute • 2015 Ford Falcon GT F 351 • 2015 Ford Falcon XR8 • 2015 Ford Mustang GT • 2016 Ford Shelby GT350R • 2017 Ford F-150 Raptor • 2017 Ford Focus RS • 2017 Ford GT • 1983 GMC Vandura G-1500 • 2006 HUMMER H1 Alpha • 1970 International Scout 800A • 1976 Jeep CJ5 Renegade • 1991 Jeep Grand Wagoneer • 2009 Jeep Grand Cherokee SRT8 • 2012 Jeep Wrangler Rubicon • 2014 Jeep Grand Cherokee SRT • 2016 Jeep Trailcat • 2014 Local Motors Rally Fighter • 1970 Mercury Cougar Eliminator • 1971 Meyers Manx • 2011 Penhall The Cholla • 2015 Polaris RZR XP 1000 EPS • 1977 Pontiac Firebird Trans Am • 1971 Plymouth Cuda 426 HEMI • 1971 Plymouth GTX 426 HEMI • 2000 Plymouth Prowler • 1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455 • 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA • 2002 Pontiac Firebird Trans Am Ram Air • 2009 Pontiac G8 GXP • 2009 Pontiac Solstice GXP • 2013 Ram Runner • 2013 SRT Viper GTS

Forza Motorsport 7 sarà disponibile tramite il Windows Store dal 3 ottobre e fa parte dei titoli Xbox Play Anywhere che permettono di acquistare il gioco una volta sola e di giocarlo sia su PC che su Xbox. Sarà disponibile in tre differenti edizioni: Standard (64,99€), Deluxe (89,99€) e Ultimate(99,99€). È possibile effettuare il preordine sul Windows Store ed è previsto un pacchetto bonus per gli utenti che lo faranno.