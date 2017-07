Forza Motorsport 7: svelate 167 vetture, al lancio ne saranno disponibili 700

Microsoft e Turn 10 Studios hanno annuciato che Forza Motorsport 7 offrirà un parco auto ancora più vasto dei precedenti capitoli. Nel gioco saranno infatti disponibili ben 700 automobili tra cui scegliere ed è stato svelato l’elenco ufficiale delle prime 167 vetture.

Di seguito la lista completa:

• 2013 Ariel Atom 500 V8 • 2016 Ariel Nomad • 1958 Aston Martin DBR1 • 1960 Aston Martin DB4GT Zagato • 1964 Aston Martin DB5 • 1977 Aston Martin V8 Vantage • 1998 Aston Martin V8 Vantage V600 • 2006 Aston Martin #007 Aston Martin Racing DBR9 • 2008 Aston Martin DBS • 2010 Aston Martin One-77 • 2012 Aston Martin V12 Zagato • 2012 Aston Martin Vanquish • 2013 Aston Martin V12 Vantage S • 2016 Aston Martin Vantage GT12 • 2016 Aston Martin Vulcan • 2017 Aston Martin DB11 • 2014 BAC Mono • 1992 Bugatti EB110 Super Sport • 2011 Bugatti Veyron Super Sport • 2013 Donkervoort D8 GTO • 1948 Ferrari 166MM Barchetta • 1952 Ferrari 375 • 1953 Ferrari 500 Mondial • 1957 Ferrari 250 California • 1957 Ferrari 250 Testa Rossa • 1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso • 1962 Ferrari 250 GTO • 1963 Ferrari 250LM • 1964 Ferrari F-158 F1 • 1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 • 1968 Ferrari 365 GTB/4 • 1969 Ferrari Dino 246 GT • 1971 Ferrari #2 Ferrari Automobili 312 P • 1976 Ferrari #1 Scuderia Ferrari 312T2 • 1982 Ferrari #71 Ferrari France 512 BB/LM • 1982 Ferrari #72 N.A.R.T. 512 BB/LM • 1984 Ferrari 288 GTO • 1987 Ferrari F40 • 1989 Ferrari F40 Competizione • 1990 Ferrari #1 Scuderia Ferrari 641 • 1992 Ferrari 512 TR • 1994 Ferrari F355 Berlinetta • 1995 Ferrari F50 • 1996 Ferrari F50 GT • 1998 Ferrari #12 Risi Competizione F333 SP • 1998 Ferrari #30 MOMO Doran Racing F333 SP • 2002 Ferrari 575M Maranello • 2002 Ferrari Enzo Ferrari • 2003 Ferrari 360 Challenge Stradale • 2004 Ferrari 612 Scaglietti • 2007 Ferrari 430 Scuderia • 2008 Ferrari California • 2009 Ferrari 458 Italia • 2010 Ferrari 599 GTO • 2010 Ferrari 599XX • 2011 Ferrari #62 Risi Competizione 458 Italia GTC • 2011 Ferrari FF • 2012 Ferrari F12berlinetta • 2013 Ferrari 458 Speciale • 2013 Ferrari LaFerrari • 2014 Ferrari #51 AF Corse 458 Italia GTE • 2014 Ferrari #62 Risi Competizione 458 Italia GTLM • 2014 Ferrari California T • 2014 Ferrari FXX K • 2015 Ferrari 488 GTB • 2015 Ferrari F12tdf • 2012 Hennessey Venom GT • 2011 Koenigsegg Agera • 2015 Koenigsegg One:1 • 2016 Koenigsegg Regera • 2013 KTM X-Bow R • 1967 Lamborghini Miura P400 • 1986 Lamborghini LM 002 • 1988 Lamborghini Countach LP5000 QV • 1988 Lamborghini Jalpa • 1997 Lamborghini Diablo SV • 2008 Lamborghini Reventón • 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV • 2011 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera • 2011 Lamborghini Sesto Elemento • 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 • 2013 Lamborghini Veneno • 2014 Lamborghini #14 GMG Racing LP 570-4 Super Trofeo • 2014 Lamborghini #18 DragonSpeed Gallardo LP 570-4 Super Trofeo • 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4 • 2014 Lamborghini Urus • 2015 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán LP620-2 Super Trofeo • 2016 Lamborghini Aventador LP750-4 SV • 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 • 1956 Lotus Eleven • 1966 Ford Lotus Cortina • 1967 Lotus Type 49 • 1971 Lotus Elan Sprint • 1976 Lotus #5 Team Lotus 77 • 1990 Vauxhall Lotus Carlton • 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190 • 2000 Lotus 340R • 2002 Lotus Esprit V8 • 2005 Lotus Elise 111S • 2009 Lotus 2-Eleven • 2011 Lotus Evora S • 2012 Lotus Exige S • 2016 Lotus 3-Eleven • 1939 Maserati 8CTF • 1953 Maserati A6GCS/53 Pininfarina Berlinetta • 1957 Maserati 300 S • 1961 Maserati Tipo 61 Birdcage • 1997 Maserati Ghibli Cup • 2004 Maserati MC12 • 2010 Maserati Gran Turismo S • 2014 Maserati #35 M.Calamia Swiss Team MC Trofeo • 2014 Maserati Ghibli S Q4 • 1966 McLaren M2B • 1969 McLaren #4 McLaren Cars M8B • 1976 McLaren #11 Team McLaren M23 • 1988 McLaren #12 Honda McLaren MP4/4 • 1993 McLaren F1 • 1997 McLaren F1 GT • 2011 McLaren #59 McLaren GT 12C GT3 • 2011 McLaren 12C • 2013 McLaren P1 • 2014 McLaren #60 Bhaitech 12C GT3 • 2015 McLaren 570S Coupé • 2015 McLaren 650S Coupe • 2015 McLaren P1 GTR • 2010 Noble M600 • 2009 Pagani Zonda Cinque Roadster • 2010 Pagani Zonda R • 2012 Pagani Huayra • 2016 Pagani Huayra BC • 1955 Porsche 550A Spyder • 1957 Porsche 356A Speedster • 1960 Porsche 718 RS 60 • 1970 Porsche 914/6 • 1973 Porsche 911 Carrera RS • 1982 Porsche 911 Turbo 3.3 • 1987 Porsche #17 Porsche AG 962C • 1987 Porsche #17 Porsche Dunlop 962C • 1987 Porsche 959 • 1989 Porsche 944 Turbo • 1993 Porsche 928 GTS • 1995 Porsche 911 GT2 • 1998 Porsche 911 GT1 Strassenversion • 2003 Porsche Carrera GT • 2004 Porsche 911 GT3 (996) • 2008 Porsche #7 Penske Racing RS Spyder Evo • 2011 Porsche #45 Flying Lizard 911 GT3-RSR • 2012 Porsche 911 GT2 RS • 2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0 • 2012 Porsche Cayenne Turbo • 2014 Porsche 911 Turbo S • 2014 Porsche 918 Spyder • 2015 Porsche #19 Porsche Team 919 Hybrid • 2015 Porsche Macan Turbo • 2016 Porsche 911 GT3 RS • 2016 Porsche Cayman GT4 • 2017 Porsche #1 Porsche Team 919 Hybrid • 2017 Porsche Panamera Turbo • 2018 Porsche 911 GT2 RS • 2011 Radical SR8 RX • 2015 Radical RXC Turbo • 2004 Saleen S7 • 2016 Spania GTA GTA Spano • 2005 TVR Sagaris • 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 • 2016 W Motors Lykan HyperSport • 2016 Zenvo TS1

Forza Motorsport 7 sarà disponibile tramite il Windows Store dal 3 ottobre e fa parte dei titoli Xbox Play Anywhere che permettono di acquistare il gioco una volta sola e di giocarlo sia su PC che su Xbox. Sarà disponibile in tre differenti edizioni: Standard (64,99€), Deluxe (89,99€) e Ultimate (99,99€). È possibile effettuare il preordine sul Windows Store a questo indirizzo ed è previsto un pacchetto bonus per gli utenti che lo faranno.