Nintendo Switch Pro Controller funziona su PC: ecco come

Il Pro Controller per Nintendo Switch viene venduto come accessorio separato rispetto alla confezione di base. È indirizzato a quei giocatori che preferiscono i sistemi di interfacciamento più tradizionali in confronto al sistema di default della nuova console ibrida di Nintendo.

Ma, secondo lo youtuber DreWoof, funziona anche con il PC, essendo basato su una normale connessione Bluetooth. Il procedimento per farlo funzionare su Windows è piuttosto semplice, come si può vedere nel seguente video:

Da diverse testate il nuovo Pro Controller è stato definito come "il miglior controller tradizionale di Nintendo di sempre". Nintendo Pro Controller viene venduto a circa 70 Euro, dopo essere diventato disponibile lo scorso 2 marzo insieme alla console Nintendo Switch. Altri dettagli sull'hardware di quest'ultima sono disponibili qui.