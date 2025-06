Xiaomi SU7 Ultra arriva su Gran Turismo 7: la partnership che unisce innovazione reale e virtuale

Xiaomi e Polyphony Digital hanno annunciato una collaborazione di rilievo in occasione del Round One del Gran Turismo World Series 2025: la Xiaomi SU7 Ultra, punta di diamante della gamma elettrica del colosso cinese, debutta ufficialmente su Gran Turismo 7, disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta del primo modello Xiaomi a entrare nel celebre franchise, segnando un momento chiave sia per il brand sia per la rappresentazione delle auto elettriche intelligenti nei videogiochi di simulazione.

Gran Turismo è da sempre sinonimo di realismo e attenzione maniacale ai dettagli ingegneristici, tanto da essere considerato un punto di riferimento non solo per i gamer, ma anche per gli appassionati di automobilismo e per l’industria stessa. L’inclusione della SU7 Ultra nel roster di GT7 testimonia la crescente rilevanza delle auto elettriche ad alte prestazioni e il ruolo sempre più centrale della Cina nel panorama automotive globale.

L’incontro tra due mondi : Xiaomi e Polyphony Digital

La partnership nasce da una visione condivisa: spingere l’innovazione tecnologica e rendere accessibile a tutti un’esperienza automobilistica di alto livello. Nel maggio 2025, Kazunori Yamauchi, mente dietro Gran Turismo, ha incontrato a Pechino Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi Group. Durante la visita, Yamauchi ha avuto modo di testare personalmente la SU7 Ultra, rimanendo colpito dalle sue prestazioni e dalla filosofia di Xiaomi, che punta a costruire un ecosistema smart integrato che va dagli smartphone alle auto, passando per wearable ed elettrodomestici. Yamauchi ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con Xiaomi. L’industria automobilistica cinese ha compiuto passi da gigante, e Xiaomi — un attore relativamente nuovo nel settore — è già riuscita a creare un veicolo eccezionale, Xiaomi SU7, inserendola come elemento fondamentale del suo ampio ecosistema smart. [...] Questo spirito si riflette pienamente nella filosofia di Gran Turismo e di Polyphony Digital.”

Lei Jun ha sottolineato la comunanza di intenti:

“Ci sentiamo profondamente affini alla visione di Kazunori Yamauchi, che aspira a costruire una società migliore attraverso la tecnologia. Questo si allinea perfettamente con la missione di Xiaomi: permettere a tutti nel mondo di godere di una vita migliore grazie a una tecnologia innovativa e accessibile.”

Xiaomi SU7 Ultra : tecnologia, prestazioni e lusso

La SU7 Ultra rappresenta il vertice dell’innovazione di Xiaomi nel settore EV. Lanciata nel 2024, ha completato la visione “Human x Car x Home” dell’azienda, integrando tecnologie proprietarie e soluzioni di lusso. Il modello Ultra si distingue per il propulsore HyperEngine V8 da 27.200 giri/min, 578 PS e 635 N-m, abbinato a un sistema trimotore sviluppato internamente. Le prestazioni sono da supercar: 1.548 CV, oltre 350 km/h di velocità massima e uno scatto 0-100 km/h in soli 1,98 secondi, numeri che le hanno permesso di stabilire diversi record di pista per auto a quattro porte.

Il telaio e la carrozzeria sono realizzati con 21 componenti in fibra di carbonio per un totale di 5,5 m², a garanzia di leggerezza, rigidità e una distribuzione ottimale dei pesi. Il design fonde eleganza e aggressività, mentre l’abitacolo offre un’esperienza premium, coerente con la filosofia Xiaomi di rendere la tecnologia accessibile ma senza compromessi sulla qualità.

Dalla pista reale a quella virtuale

La SU7 Ultra non è solo una vetrina di potenza, ma anche un banco di prova per tecnologie avanzate come il controllo dinamico della trazione e le sospensioni adattive, testate su circuiti leggendari come il Nürburgring Nordschleife. Questi test estremi permettono di affinare la dinamica del veicolo, con le soluzioni validate in pista che vengono poi trasferite sulla produzione di serie. Xiaomi EV crede fermamente che i tempi sul giro siano il risultato di una tecnologia matura, qualità costruttiva e sicurezza ai massimi livelli.

Zhoucan Ren, Chief Test Driver e Head of Vehicle Dynamics Development di Xiaomi EV, ha sottolineato:

“Il nostro team continuerà a essere presente al Nürburgring per proseguire a perfezionare senza sosta i nostri prodotti e superare i limiti di ciò che è possibile fare per i veicoli di lusso ad alte prestazioni.”

L’integrazione della SU7 Ultra in Gran Turismo 7 non è un semplice “porting” estetico: Polyphony Digital e Xiaomi EV hanno lavorato fianco a fianco per replicare fedelmente sia il design sia la dinamica di guida, sfruttando la potenza di calcolo delle console PlayStation per restituire un’esperienza coinvolgente e realistica. I giocatori potranno così scoprire le potenzialità delle auto elettriche intelligenti ad alte prestazioni, guidando virtualmente un modello che rappresenta il meglio dell’ingegneria cinese.

Uno sguardo al futuro : Xiaomi Vision Gran Turismo

La partnership non si esaurisce con la SU7 Ultra: Xiaomi e Gran Turismo hanno già annunciato l’intenzione di collaborare allo sviluppo della concept car Xiaomi Vision Gran Turismo, pensata appositamente per il mondo virtuale e destinata a ridefinire ulteriormente i confini tra reale e digitale nel motorsport.

L’arrivo di Xiaomi SU7 Ultra su Gran Turismo 7 è molto più di una semplice aggiunta al parco auto del gioco: rappresenta il riconoscimento del ruolo sempre più centrale delle auto elettriche intelligenti nel futuro della mobilità e della simulazione. Per Xiaomi, è un’occasione per mostrare a un pubblico globale le proprie capacità ingegneristiche e la propria visione di un’auto premium, tecnologica e sostenibile. Per Gran Turismo, è la conferma di una filosofia che da sempre punta a unire passione, innovazione e realismo, portando sulle piste virtuali le auto che stanno cambiando il mondo reale.