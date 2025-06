Maneggiate con cura Nintendo Switch 2, costi di riparazione quasi raddoppiati rispetto a Switch

Nintendo Switch 2 è indubbiamente la console del momento e in tanti, se non l'hanno già fatto, ne stanno sicuramente valutando l'acquisto. Tuttavia, per quanto non stupisca, come segnalato da Notebookcheck non saranno solo console, giochi e accessori ad avere un prezzo più alto. Stando al listino dello store giapponese, anche le riparazioni raggiungono un costo quasi doppio rispetto all'originale Switch.

Naturalmente, fare un confronto con i prezzi europei è piuttosto complesso, ma almeno in termini percentuali, è possibile farsi un'idea attraverso i prezzi giapponesi. Per fare qualche esempio, la sostituzione della scheda madre di Switch 2 ha un costo di 27.500 yen, un aumento del 67% rispetto a quella del modello precedente.

Certo, va anche considerato che aumenta il quantitativo di memoria RAM – 12 GB LPDDR5x-8533 – così come la capacità di storage che passa a 256 GB UFS 3.1, a cui si unisce chiaramente il nuovo chip Tegra T239 di NVIDIA.

In merito al display, nonostante si tratti di un pannello IPS e non OLED, le capacità HDR e il refresh rate fino a 120 Hz, oltre che una diagonale maggiore (7,9 pollici contro i 7 pollici di Switch OLED) hanno fatto lievitare il prezzo del 30% rispetto alla variante OLED e del 60% rispetto alla Switch originale.

Tuttavia, quello che colpisce di più è il costo della Dock Station. Nel caso in cui si riscontrassero problemi con l'uscita video, il costo di riparazione sarà praticamente raddoppiato: in Giappone si passa da 3.960 yen a 6.930 yen.

Chiaramente Switch 2 è accompagnata da una componentistica indubbiamente superiore e più aggiornata, e le nuove funzionalità (come il sensore per utilizzare i Joy-Con come mouse) fanno inevitabilmente lievitare il costo delle riparazioni. Tuttavia, alcuni aumenti appaiono quantomeno sproporzionati, soprattutto considerando i volumi di produzione.

Insomma, per quanto i costi siano parzialmente motivati da una scheda tecnica di livello più alto rispetto all'originale Switch, vi consigliamo di maneggiare con molta cura la nuova console di Nintendo per non incorrere in spese extra poco gradevoli.