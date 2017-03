Nintendo Switch: il teardown di iFixit svela le caratteristiche hardware

iFixit assegna un punteggio di riparabilità di 8/10 a Nintendo Switch a seguito del suo consueto teardown. Fra gli elementi di complicazione nello smontaggio la presenza di viti proprietarie di tipo Tri Point, che richiedono la disponibilità di uno specifico cacciavite. Inoltre, rimpiazzare il display richiede l'attento surriscaldamento di zone ben precise della nuova console.

Il resto delle componenti, invece, è modulare, e questo rende molto facile il loro smontaggio e conseguente sostituzione. Si tratta degli stick analogici, del lettore delle game card, del jack per le cuffie e delle batterie al litio. Il che è molto importante soprattutto in riferimento a queste ultime, visto l'intenso uso che il giocatore ne farà (ricordiamo che la console è ibrida e può essere staccata dalla dock station per giocare in mobilità).

iFixit ha poi scoperto che il processore principale è NVIDIA ODNX02-A2. Non è possibile inferire altro da questo, ma secondo rumor si tratta di una customizzazione del SoC Tegra X1 di NVIDIA già visto in Shield Android TV. Nintendo Switch integra anche 2 moduli da 2 GB di memoria LPDDR4 DRAM ciascuno forniti da Samsung, il modulo Broadcom BCM4356 802.11ac 2×2 per la gestione del Wi-Fi, il SoC per garantire il supporto Bluetooth 4.1. Due delle componenti più importanti sono l'attuatore risonante lineare, molto simile a quello usato in HTC Vive e in Oculus Rift e che serve per gestire il preciso HD Rumble di cui vanta Nintendo Switch; e l'hardware per la gestione delle trasmissioni all'infrarosso. Quest'ultimo si compone di una camera all'infrarosso e di quattro LED. La videocamera è in grado di riconoscere le forme, di rilevare le distanze e, in futuro, anche di registrare dei video. I LED, invece, vengono usati per individuare la posizione di due console quando si gioca in multiplayer locale. Altri dettagli sull'hardware di Nintendo Switch si trovano in questo articolo.