Nintendo, azioni in profondo rosso dopo le recensioni di Super Mario Run

Il primo gioco di Nintendo realizzato ad hoc per i dispositivi mobile sembra non essere partito con il piede giusto, non tanto per i record di download e di introiti, ma soprattutto per le recensioni che gli utenti stanno rilasciando su AppStore. Una situazione un po' controversa che ha colpito soprattutto le azioni di Nintendo che negli ultimi giorni continuano a perdere realizzando solo segni negativi importanti. Secondo il Wall Street Journal sembra proprio addossare tali perdite alle recensioni per nulla positive sul gioco.

Super Mario Run come sappiamo è stato rilasciato da Nintendo lo scorso 15 dicembre e solo il primo giorno ha realizzato record su record riuscendo a totalizzare oltre 10 milioni di download con 20 milioni di pre-registrazioni e soprattutto incassi che superano i 5 milioni di dollari, visto che l'applicazione risulta gratuita in prima installazione e per i primi tre livelli ma poi debba essere acquistata a 9.99€ per lo sblocco completo del gioco.

In tutto questo però il gioco non sembra aver esaltato gli utenti che lo hanno scaricato e provato. Tralasciando coloro che da sempre sono grandi sostenitori della piattaforma Nintendo e dunque dei suoi giochi, Super Mario in primis, il nuovo gioco per i dispositivi mobile sta ricevendo molte recensioni addirittura con una sola stella su cinque in AppStore. Una situazione che sembra aver creato confusione anche sul mercato azionario per la società giapponese che ha toccato anche segni negativi superiori al 7%.

Le due situazioni sembrano essere fortemente collegate e sappiamo bene come le società di videogiochi siano in qualche modo legate alle impressioni e alle conseguenti recensioni da parte degli utenti che possono dunque inficiare i buoni propositi della società con il rilascio di un nuovo prodotto. Molti utenti hanno dichiarato di non aver apprezzato il costo importante del nuovo Super Mario Run, mentre altri hanno avuto seri problemi con l'avvio dello stesso sul propri iPhone o iPad anche dopo i primi aggiornamenti ed infine in molti non hanno apprezzato la necessità di una connessione internet attiva durante le partite. Insomma per Nintendo non sembra essere tutto oro quello che luccica dei risultati ottenuti e degli incassi e di certo dovrà inventarsi qualcosa di nuovo se vorrà continuare a divertire e non deludere i propri utenti con i prossimi giochi per il mercato mobile.