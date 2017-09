Nier: Automata supera i due milioni di copie vendute

NieR: Automata è stato una delle sorprese più gradite di quest’anno e l'apprezzamento manifestato dagli appassionati è motivo di soddisfazione per il designer Yoko Taro e per Platinum Games. Proprio oggi Square Enix ha annunciato che il gioco ha venduto più di due milione di copie in tutto il mondo. I dati tengono conto sia delle edizioni fisiche che delle copie vendute in digital delivery.

Per celebrare questo nuovo traguardo è stato annunciato che il cofanetto della colonna sonora in vinile, intitolato NieR: Automata/NIER: Gestalt & Replicant, sarà disponibile per la prenotazione in Europa a partire dal 25 settembre 2017, esclusivamente sullo store ufficiale di Square Enix.

Previsto nel mese di novembre, includerà quattro vinili con una serie di brani selezionati dal compositore Keiichi Okabe e le illustrazioni esclusive di Sui Ishida (illustratore del manga Tokyo Ghoul). I fan della serie potranno però riascoltare le musiche di NieR: Automata anche attraverso i blu-ray NieR Music Concert & Talk Live e NieR Music Concert: The Memories of Puppets, a loro volta disponibili sullo store ufficiale.

Nier: Automata è un adrenalinico gioco di ruolo d'azione che offre un sistema di combattimento che si adatta a molteplici stili. Sviluppato in collaborazione con PlatinumGames Inc., NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico abbandonato dall’umanità e invaso da potenti biomacchine.

L'alter ego del giocatore in NieR Automata è 2B, un'androide creata dagli umani per combattere le terribili macchine che hanno invaso la terra. A supportare l'eroina, invece, troviamo 9S, un secondo robot specializzato nei combattimenti aerei. Quest'ultimo può viaggiare velocemente, lanciare fendenti con la sua spada e sparare dei possenti razzi.