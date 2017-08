Need for Speed Payback in video a 4K e 60 fps

Il video esalta le prestazioni della versione PC di Need for Speed Payback. Protagonista è la nuova BMW M5 2018, mostrata per la prima volta proprio alla GamesCom in occasione dell'evento EA dedicato, tra gli altri, a Payback. Altri dettagli e il trailer GamesCom si trovano qui.

Ambientato nei giri malavitosi di Fortune Valley, Need for Speed Payback mette i giocatori alla guida nei panni di tre personaggi il cui scopo è quello di vendicarsi de La Loggia, una pericolosa organizzazione che controlla i casinò della città, i criminali e le forze di polizia.

I giocatori avranno modo di creare e personalizzare auto uniche. Potranno spingere le loro auto al limite e scommettere sulle loro stesse performance. In questi casi, potranno moltiplicare i loro guadagni o rischiare di perdere tutto.

Need for Speed Payback offrirà profondità nel sistema di personalizzazione delle auto come si può vedere qui.