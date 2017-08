Star Wars Battlefront II e gli altri trailer EA alla GamesCom

A Colonia Electronic Arts ha annunciato la modalità Caccia Stellari all’Assalto per Star Wars Battlefront II. Questa consente di combattere, tra gli altri, con TIE Interceptor o con un Nimble A-wing. Il combattimento spaziale è stato notevolmente migliorato e ampliato con controlli superiori, una personalizzazione più approfondita e un gioco di squadra basato sui ruoli con un nuovo sistema di classi.

Mosse abilità, gol spettacolari e atmosfere fantastiche garantite da campioni come Ronaldo, Griezmann, Müller, Alli sono invece alla base del trailer di Fifa 18 per la GamesCom.

Il nuovo trailer di Need for Speed Payback si concentra sulla storia di un capitolo della serie che ricorda i recenti Grand Theft Auto e sul ritorno degli inseguimenti della polizia. Inoltre, BMW ha usato l'evento EA per annunciare la nuova BMW M5, la quale sviluppa il tradizionale concetto di berlina di lusso a 4 porte. Need for Speed Payback consentirà ai suoi giocatori di essere fra i primi a guidare la nuova M xDrive a trazione integrale.

The Sims 4: Cani & Gatti è invece la nuova espansione per il celebre gestionale di vita annunciata a Colonia dedicata agli amici a quattro zampe. Grazie al tool Create A Pet i giocatori di The Sims 4 potranno creare cani e gatti come vorranno: loro cambieranno la vita dei sims in vari modi. Inoltre, sarà possibile intraprendere la carriera di veterinario e prendersi cura dei quadrupedi. Arriverà il 10 novembre 2017.

Fe è il nuovo gioco del brand EA Originals che porterà i giocatori a scalare, planare e scavare per farsi strada in un'oscura foresta nordica. Dovranno esplorare un ecosistema ricco di segreti, missioni secondarie e mistiche creature. Fe sarà disponibile solo in versione digitale su PlayStation 4, Xbox One, PC Origin e Nintendo Switch a inizio 2018.

Battlefield 1 Revolution è un pacchetto che include tutte e quattro le espansioni previste per lo sparatutto ambientato nella prima guerra mondiale. Tra queste In the Name of the Tsar, il nuovo pacchetto di espansione previsto per settembre.

Sotto, invece, potete rivedere l'evento EA Live completo.