Need for Speed Payback: dettagli sul sistema di personalizzazione delle auto

I giocatori potranno esplorare il mondo aperto per andare alla ricerca di rottami di auto da recuperare e trasformare in auto di serie o supercar. La personalizzazione delle auto sarà molto importante in Need for Speed Payback, visto che nel nuovo capitolo ogni singola parte dell'auto può essere modificata.

Altri dettagli su Need for Speed Payback si trovano qui

"Il trailer rivela più dettagli su una delle caratteristiche più popolari della serie: il sistema di personalizzazione delle auto, profondo e appagante", si legge nel comunicato stampa diramato da EA. "Per la prima volta nella storia di Need for Speed, gli sviluppatori hanno introdotto i veicoli abbandonati nel gioco, permettendo ai giocatori di scoprire classici veicoli vintage e trasformarli da rottami, ad auto di serie, a supercar uniche nel loro genere".

Ambientato nei giri malavitosi di Fortune Valley, Need for Speed Payback mette i giocatori alla guida nei panni di tre personaggi il cui scopo è quello di vendicarsi de La Loggia, una pericolosa organizzazione che controlla i casinò della città, i criminali e le forze di polizia.