EA annuncia nuovo Need for Speed

Electronic Arts ha annunciato Need for Speed Payback, nuovo capitolo della celebre serie di guida arcade sviluppato da Ghost Games. Offrirà un tipo di gameplay diverso rispetto alla tradizione della serie, accompagnato da una storia di tradimento e vendetta.

Ambientato nei giri malavitosi di Fortune Valley, Need for Speed Payback mette i giocatori alla guida nei panni di tre personaggi il cui scopo è quello di vendicarsi de La Loggia, una pericolosa organizzazione che controlla i casinò della città, i criminali e le forze di polizia.

I giocatori avranno modo di creare e personalizzare auto uniche. Potranno spingere le loro auto al limite e scommettere sulle loro stesse performance. In questi casi, potranno moltiplicare i loro guadagni o rischiare di perdere tutto. I giocatori che effettueranno il preordine riceveranno il Platinum Car Pack di Need for Speed Payback e otterranno l’accesso alle seguenti auto: Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016 e Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016.

I giocatori possono anche entrare in azione prima del lancio tramite EA Access e Origin Access. Need for Speed Payback sarà disponibile in tutto il mondo dal 10 novembre per Xbox One, Playstation 4, e Origin per PC.