Need for Speed Payback è ora disponibile

A due anni di distanza dall’uscita del precedente episodio, Need for Speed è torna nei negozi con Payback, disponibile adesso per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un ritorno atteso dagli appassionati di corse arcade, che questa volta si vedranno impegnati ad esplorare le strade di Fortune Valley per sfidare una potente organizzazione criminale chiamata La Loggia.

Non mancheranno i tipici inseguimenti con la polizia, le sfide clandestine per conquistare il rispetto dei propri rivali e una rinnovata esperienza di tuning che darà modo di trasformare vecchi rottami abbandonati in veicoli prestanti.

A partire da oggi si può inoltre partecipare al e provare ad aggiudicarsi l’esemplare unico di Ford Mustang Need for Speed Payback creato dai professionisti della personalizzazione di Garage Italia Customs.

Potete trovare l’elenco completo delle vetture presenti in Need for Speed Payback a questo indirizzo. Qui sotto riportiamo il trailer di lancio.