Svelato l'elenco completo delle vetture di Need For Speed Payback

Electronic Arts ha rivelato la lista completa delle automobili che saranno disponibili in Need for Speed Payback. L’elenco comprende 74 vetture, tra le quali la Subaru Impreza WRX STI, la Mitsubishi Lancer Evolution IX e la Ford Focus RS.

Non mancheranno nemmeno auto esotiche come Lamborghini Diablo SV, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV o Pagani Huayra BC o grandi classici come la Nissan Skyline GT-R, la Mazda RX-7 Spirit R e la Honda Civic Type-R 2000.

Di seguito l’elenco completo:

1. 2017 Acura NSX2. Acura RSX-S3. Aston Martin DB114. Aston Martin Vulcan5. Audi R8 V10 Plus6. Audi S5 Sportback7. BMW M28. BMW M3 E469. BMW M3 E9210. BMW M4 GTS11.BMW M512. BMW X6 M13. Buick GNX14. Chevrolet Bel Air15. Chevrolet C1016. Chevrolet Camaro SS17. Chevrolet Camaro Z2818. Chevrolet Corvette Grand Sport19. Chevrolet Corvette Z0620. Dodge Challenger SRT821. 1969 Dodge Charger22. Dodge (SRT) Viper23. Ford F-150 Raptor24. Ford Focus RS25. Ford Mustang26. Ford Mustang Boss 30227. Ford Mustang GT28. '32 Ford29. Beck Customs '32 Ford30. Honda Civic Type R EK31. Honda Civic Type R FK232. Honda NSX Type R33. Honda S200034. Jaguar F-Type R35. Koenigsegg Regera36. Lamborghini Aventador37. Lamborghini Diablo SV38. Lamborghini Huracan39. Lamborghini Murciélago LP 670-440. Land Rover Defender 11041. Lotus Exige S42. Mazda MX-5 Miata NA43. Mazda MX-5 Miata ND44. Mazda RX-7 Spirit R45. McLaren 570S46. McLaren P147. Mercedes-AMG A4548. Mercedes-AMG G6349. Mercedes-AMG GT50. Mercury Cougar51. Mitsubishi Lancer Evolution IX52. Nissan 180SX Type X53. Nissan 350Z54. Nissan Fairlady 240ZG55. Nissan GT-R Premium56. Nissan Silvia S15 Spec-R Aero57. Nissan Skyline 2000 GT-R58. Nissan Skyline GT-R R32 V-Spec59. Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec60. Pagani Huayra BC61. Plymouth Barracuda62. Porsche 911 Carrera S 99163. Porsche 911 Carrera S 99364. Porsche 911 GT3 RS 99165. Porsche 911 RSR 2.866. Porsche 918 Spyder67. Porsche Panamera Turbo68. Subaru BRZ69. Subaru Impreza WRX STI70. Volkswagen Beetle71. Volkswagen Golf GTI Clubsport72. Volkswagen Golf GTI73. Volvo 242DL74. Volvo Amazon P130

Need for Speed Payback sarà disponibile a partire dal 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I requisiti hardware della versione PC sono consultabili qui.