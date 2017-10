Microsoft interrompe la produzione di Kinect

Senza dubbio Kinect è uno degli accessori più sfortunati tra quelli prodotti da Microsoft e, probabilmente, di tutta la storia dei videogiochi. Già nel 2014 Microsoft annunciava la commercializzazione delle prime unità di Xbox One prive di Kinect, momento che corrispose a un'impennata nelle vendite della console di ultima generazione di Microsoft.

Adesso, secondo quanto riferisce Co.Design, Microsoft ha smesso di produrre ulteriori unità del sensore di movimento. Kinect è già "out of stock" sullo store ufficiale di Microsoft. Resta acquistabile su alcuni store di rivenditori di terze parti.

Kinect non era già direttamente compatibile con Xbox One S: per utilizzarlo con la versione slim di Xbox One, infatti, bisognava collegare un adattatore, comunque incluso nella confezione. L'adattatore, invece, non ci sarà nelle confezioni di Xbox One X, la nuova console che arriverà il 7 novembre.

Eppure il primo impatto sul mercato di Kinect non fu per niente scoraggiante. Divenne uno degli accessori a bruciare più velocemente le tappe di vendita e decretò il successo di Xbox 360 dopo un avvio difficile, cosa che consentì in quel momento a Microsoft di superare il rivale Sony PlayStation. Ma le abitudini di interazione con i dispositivi elettronici sono velocemente cambiate: unitamente alla cronica mancanza di reattività del sensore, hanno infine portato Microsoft a prendere la decisione che stiamo riportando oggi.

Tramite una telecamera RGB e una telecamera a radiazione infrarossa, Kinect tracciava i movimenti del giocatore posizionato davanti al sensore, e gli consentiva di interagire con i videogiochi senza la necessità di impugnare un controller. Inizialmente Kinect era conosciuto come Project Natal.