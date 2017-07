Mass Effect Andromeda rinuncia a Denuvo con l'ultima patch

Nel corso del fine settimana BioWare ha rilasciato la patch 1.09 per Mass Effect Andromeda che, tra le altre cose, migliora le performance e la stabilità, oltre che le tanto criticate animazioni facciali dei personaggi. Ma c'è anche un cambiamento non preventivato, riguardante il sistema anti-tamper Denuvo, uno dei più efficienti nella storia dei videogiochi ma anche dei più discussi.

Al momento non è chiaro se si tratti di una scelta definitiva o se Denuvo tornerà prima o poi in Mass Effect Andromeda, proprio perché Electronic Arts e BioWare non hanno rilasciato comunicazioni in proposito. Attualmente Mass Effect Andromeda fa riferimento al solo DRM di Origin, non avendone più uno proprio.

Denuvo ha cambiato la storia dei sistemi di protezione dei videogiochi, complicando in maniera seria la vita dei pirati informatici e rendendo alcuni titoli inattaccabili per mesi o anni. Ma ultimamente comincia a vacillare, dopo che la ora indipendente IO Interactive ha deciso di rimuoverlo dae dopo che il publisher Grey Box l'ha tolto dal recentevisto che era stato crackato a cinque giorni dal rilascio del gioco.

Abbiamo parlato della parabola discendente di Denuvo già in una precedente occasione.