Denuvo, da miglior sistema anti-pirateria a 'meglio di niente'

Sono ormai passati i tempi in cui Denuvo sembrava inespugnabile ed è stato lampante l'esempio di Resident Evil 7, crackato nel giro di qualche giorno. Denuvo è un sistema di DRM che negli scorsi anni è stato scelto da parecchi videogiochi per la sua elevatissima efficacia, messa però in discussione dalle vicissitudini degli ultimi mesi. Torna a parlare della questione la stessa compagnia dicendo che nonostante tutto Denuvo rimane il miglior sistema di protezione alla copia.

"È vero che il gioco in questione è stato crackato ad alcuni giorni dal rilascio", ha detto Thomas Goebl ad Eurogamer. "Visto che ogni titolo che non ha protezione viene crackato nello stesso giorno del rilascio - così come ogni aggiornamento - la nostra soluzione ha comunque fatto un po' di differenza per questo titolo". Insomma, in altre parole Goebl ha detto alla stampa internazionale che Denuvo da DRM inespugnabile qual era è oggi "meglio di niente".

Bisogna considerare che dal punto di vista del produttore qualche giorno di protezione garantita ha un suo valore, soprattutto se valutiamo l'impatto della pirateria nelle vendite di un determinato titolo. I primi giorni sono quelli cruciali, quelli in cui si registra il volume di vendita maggiore per i videogiochi, tuttavia è comunque tutto da valutare se qualche giorno di "protezione" possa giustificare l'elevato costo di Denuvo richiesto agli sviluppatori di videogame.

Goebl ha (di nuovo) smentito alcuni report secondo i quali Denuvo è solita rimborsare i produttori di videogiochi dopo la disponibilità dei crack: "Non abbiamo accordi per i quali offriamo rimborsi se i giochi vengono crackati entro certe tempistiche", ha ribadito il dirigente, che però non ha dato una risposta alla rimozione della protezione da parte di Inside e Doom, lo scorso dicembre, dopo essere stati crackati qualche tempo prima. Non sappiamo ancora, insomma, se le cose siano correlate.

"È da notare che noi abbiamo promosso la nostra soluzione Anti-Tamper come difficile da crackare, mai come impossibile", ha aggiunto Goebl durante la sua ultima intervista. "Al momento, inoltre, solo un gruppo è riuscito ad aggirarla. Come sempre continuiamo a migliorare la nostra soluzione al fine di creare aggiornamenti di sicurezza per le versioni in arrivo di Anti-Tamper. E faremo lo stesso imparando la lezione anche da quest'ultima violazione dei nostri sistemi".