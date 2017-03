Mass Effect Andromeda ora disponibile tramite Origin Early Access

Origin Early Access permette di giocare per 10 ore la campagna single player o la componente multiplayer di Mass Effect Andromeda a una settimana dal lancio della versione tradizionale. I progressi e la personalizzazione del personaggio, poi, verranno automaticamente importati nella release definitiva.

Tuttavia, sembra che questa versione del gioco non funzioni esattamente come BioWare aveva previsto, come evidenziato da diverse segnalazioni che circolano in queste ore sui social e su YouTube, di cui trovate un esempio in calce a questa news. Pare che ci siano problemi alle animazioni, primariamente per quanto riguarda le animazioni facciali. Si teme per la qualità di quello che rimane uno dei giochi in assoluto più attesi dell'anno.

Tornando a Origin Early Access, è un servizio che costa 3,99 € al mese e consente l'accesso illimitato a The Vault, una collezione in continua evoluzione di almeno 25 giochi in versione completa. Inoltre, i membri ottengono uno sconto del 10% su DLC, nuovi titoli, punti Ultimate Team e altro. Infine, la modalità Gioca per primo consente di accedere ai giochi acquistati con qualche giorno di anticipo, ed è proprio questo anche il caso di Fifa 17. Altri dettagli su Origin Access si trovano qui.

Per vedere gli ultimi trailer di Mass Effect Andromeda, invece, cliccate qui.