Un trailer di Mass Effect: Andromeda illustra le caratteristiche della modalità multiplayer

BioWare ha pubblicato un nuovo video di Mass Effect: Andromeda, questa volta dedicato alla modalità multiplayer. Il comparto online del gioco offre una modalità cooperativa grazie alla quale fino a quattro giocatori possono unirsi alla partita e combattere ondate di nemici sempre più difficili, completare degli obiettivi e infine mettersi in salvo facendosi estrarre dal campo di battaglia.

Sarà possibile accedere al multigiocatore dal menù principale, ma anche nel corso della campagna in singolo. Non si dovrà far altro che avviare l’interfaccia delle missioni squadra d’assalto, dal ponte di comando della Tempest. In questa sezione è possibile affidare alle squadre d’assalto APEX delle missioni importanti per l’iniziativa Andromeda. Gli incarichi possono essere completati da uno di questi team, oppure affrontate direttamente in multiplayer.

Selezionando le partite private, potranno partecipare solo i membri della propria lista amici invitati; le partite pubbliche vedranno invece la partecipazione dell’intera community. Al lancio saranno disponibili 25 kit personaggio, provenienti sia dalla galassia di Andromeda che dalla Via Lattea. Ci sarà ad esempio il soldato umano, il ricognitore Krogan e molti altri. Ogni kit offre un set specifico di poteri e abilità rivolto a un determinato stile di gioco. Ulteriori kit saranno messi a disposizione in seguito.

La personalizzazione avrà un ruolo centrale: come nella campagna in singolo le armi utilizzano tecnologie della Via Lattea, del settore Heleus e Relictum. Tra le 40 armi uniche disponibili all’inizio, molte saranno novità assolute per la serie. Non mancheranno nemmeno alcuni graditi ritorno dalla trilogia originale, come il Black Widow, il Mattock, il Venom e la Carnifex. Le armi potranno essere sfruttate da qualsiasi personaggio, senza restrizioni di classe. Inoltre si avrà l'opportunità di modificarle e potenziarle per ottenere un vantaggio strategico in battaglia.

Al termine di ciascuna partita i partecipanti riceveranno una ricompensa in punti esperienza e crediti, pertanto non si instaurerà nessuna forma di competizione tra compagni di squadra. I punti esperienza potranno essere sfruttati per potenziare il personaggio e migliorare abilità nuove o esistenti. Con l’esperienza si inizieranno a conoscere pregi e difetti di ogni personaggio.

Vi ricordiamo che Mass Effect: Andromeda sarà disponibile dal 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui sotto vi proponiamo un secondo video gameplay, giocato su PlayStation 4 Pro.