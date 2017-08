Mario + Rabbids: ampi consensi per il gioco sviluppato in Italia

E' stato accolto molto positivamente, sia dalla critica che dai giocatori, il nuovo titolo di Ubisoft Milan. Diretto da Davide Soliani, lo studio italiano sta ottenendo consensi su scala internazionale, artefice di un ottimo lavoro per un videogioco che unisce il famoso brand dei Rabbids al celeberrimo brand Mario, prestato dall'occasione da Nintendo a Ubisoft. Un gioco che dà lustro al gaming "made in Italy" insieme a un altro titolo di grande successo del recente periodo, anch'esso completamente sviluppato in Italia, ovvero Last Day of June.

Mario + Rabbids Kingdom Battle, che si presenta come un gioco di strategia a turni in stile XCOM, è adesso disponibile nel formato Nintendo Switch a un prezzo consigliato al pubblico di €59,99.

Il titolo propone un sistema di combattimento a turni dove ciascun personaggio della propria squadra è in possesso di un numero limitato di azioni da poter compiere. Si rende quindi necessario sviluppare una strategia efficace, facendo affidamento su risorse limitate e su un sistema di coperture per proteggersi dai colpi avversari.

Allo stesso tempo c'è però spazio per le fasi esplorative. Gli scenari risulteranno particolarmente familiari ai fan storici dei giochi di Mario, avremo ad esempio le tradizionali monete da raccogliere o i tubi all’interno dei quali introdursi per accedere a segmenti bonus delle mappe.

Le sfide in cooperativa aggiuntive, disponibili in tre livelli di difficoltà, inoltre consentono ai giocatori anche di unire le forze con un amico in una modalità multigiocatore in locale. Mario + Rabbids Kingdom Battle sfrutta la possibilità di giocare ovunque offerta da Nintendo Switch e permette di sbloccare nuove caratteristiche di gioco con le proprie statuine amiibo.

