La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: filmato di gioco da 16 minuti

Il filmato di gioco intende trasmettere le caratteristiche del nuovo sistema Nemesis e delle nuove fortezze Nemesis, in cui i giocatori dovranno sfruttare diverse strategie per conquistare roccaforti dinamiche e creare armate di orchi personalizzate. In questo filmato, Talion e Celebrimbor, che torna come Lucente Signore, devono condurre l'assalto a una fortezza nella valle montuosa di Seregost per sottrarla al controllo di uno dei Generali di Sauron. Per farlo, sfrutteranno il potere del Nuovo Anello per assoldare seguaci durante gli incontri con i nemici.

Il robusto sistema di personalizzazione del primo capitolo sarà espanso all'intero mondo con il giocatore che potrà influire su personaggi e ambienti attraverso le proprie decisioni. Il sistema Nemesis creerà infatti storie uniche con nemici generati in maniera procedurale e che si differenzieranno per personalità, punti di forza e di debolezza. Questa volta ci saranno anche i Follower, che si caratterizzeranno per un preciso livello di fedeltà e di dedizione sulla base delle azioni del giocatore. All'interno del sistema anche le fortezze Nemesis, degli avamposti e castelli generati dinamicamente che spingeranno i giocatori a variare le loro strategie.

Quanto alla storia, sarà ambientata tra le vicende de Lo Hobbit e quelle de Il Signore degli Anelli e proseguirà dal punto in cui si era interrotta in Middle-Earth: Shadow of Mordor. Il gioco viene sviluppato da Monolith Productions su motore grafico proprietario LithTech. Si tratta dello studio che si occupò del gioco precedente e che in passato è stato in grado di rilasciare capolavori del calibro di Blood, No One Lives Forever e F.E.A.R. Altri dettagli sul gioco appena annunciato si trovano qui.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: filmato di 16 minuti