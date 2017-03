Shadow of War: annunciato il seguito di Middle-Earth: Shadow of Mordor

WBIE ha annunciato ufficialmente Middle-Earth: Shadow of War con data di rilascio prevista per il 25 agosto per quanto riguarda i formati Windows 10, Steam, Xbox One, Project Scorpio, PS4 e PS4 Pro. Si tratterà di un titolo Xbox Play Anywhere, il che consentirà ai giocatori di condividere l'esperienza di gioco tra PC e Xbox One.

I giocatori indosseranno un nuovo, e più potente, Anello del Potere e dovranno affrontare i nemici più terribili dell'universo de Il Signore degli Anelli, tra cui Sauron e il suo esercito di Nazgul in una monumentale battaglia per la Terra di Mezzo. Il gioco sarà contestualizzato in un mondo aperto e presenterà un'espansione dell'apprezzato Nemesis System.

Il robusto sistema di personalizzazione del primo capitolo sarà espanso all'intero mondo con il giocatore che potrà influire su personaggi e ambienti attraverso le proprie decisioni. Il Nemesis System creerà infatti storie uniche con nemici generati in maniera procedurale e che si differenzieranno per personalità, punti di forza e di debolezza. Questa volta ci saranno anche i Follower, che si caratterizzeranno per un preciso livello di fedeltà e di dedizione sulla base delle azioni del giocatore. All'interno del sistema anche le Nemesis Fortresses, degli avamposti e castelli generati dinamicamente che spingeranno i giocatori a variare le loro strategie.

Quanto alla storia, sarà ambientata tra le vicende de Lo Hobbit e quelle de Il Signore degli Anelli e proseguirà dal punto in cui si era interrotta in Middle-Earth: Shadow of Mordor. Su Steam sono stati pubblicati i requisiti hardware del gioco appena annunciato.